Que la propuesta de ley de reformas a la carrera administrativa en el sector público es necesaria porque miles de funcionarios entraron en esta protección sin los méritos.

Que, así como a los funcionarios de la Asamblea se les aplicó un reloj (biométrico) de marcación, por el bendito juega vivo, también se les debe aplicar a los padrastros de la patria. Hay varios a los que hasta se les ha olvidado dónde se sientan de las veces que se ausentan.

Que ya se dio un caído en la Contraloría General de la República; se trata de la renuncia del subcontralor Eli Felipe Cabezas.

Que nos consultan que, si los funcionarios públicos están pagando la cuota de la CSS, ¿por qué razón hay que pagarles también una póliza privada? ¡95.5 millones de dólares es mucha plata!

Que después de que el decano de Comunicación Social de la UNACHI confesó que había contratado a su hija en esa facultad, surge un anteproyecto para imponer penas de entre tres y cinco años de prisión por nepotismo.

Que los panameños no podemos caer en el odio y la desinformación; en la cuenca de Río Indio hay muchas familias con necesidades urgentes y el proyecto de embalse es una oportunidad para mejorar sus vidas. Ojo con los tóxicos que abundan por doquier.

Que los cuchillos largos aumentan a lo interno del Partido Panameñista. El exministro y exdiputado, Luis Ernesto Carles, dijo en una radioemisora local que uno de los objetivos era sacar de la directiva a la actual cúpula. Varela, “La Doña” y Blandoncito son unos sepultureros de ese colectivo.

Que al parecer hay varios grupos a lo interno del partido del Fufo con ganas de escalar para ver qué dividendo sacan en el 2029. Está “La Doña”, Cachaza y el creador de Venecia en Panamá, José Isabel Blandón.

Que un "maluco" de la sociedad civil exhorta a la ACP a que contrate al exalcalde Blandón como asesor cuando vaya a proceder con la inundación de los alrededores de Río Indio. Si hay un experto en inundaciones en este país, ese es Blandoncito: Vía Argentina, calle Uruguay y Vía España son claros ejemplos.

Que Panamá debe tomar ejemplo de lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde el Bank of America anunció aumento de salario mínimo a 25 dólares la hora. Obviamente, guardando las proporciones del caso.

Que es una tristeza que acá en Panamá esté pidiendo un sector empresarial que se posponga el aumento para el otro año. Quién sabe si para el otro año existimos. ¡Qué bárbaros ciertos empresarios!

Que ahora resulta que a unos cuantos “cocotudos” de Balboa dizque les molesta el ruido y piden que los trabajos del cuarto puente no se realicen en horas nocturnas. Señores, el ritmo del trabajo de esa importantísima obra no debe detenerse por nada ni por nadie. ¡Los trabajos deben seguir a toda marcha!