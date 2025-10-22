Que el chiricano Jamis dijo en la Asamblea que no sabe cuál es la obsesión de los focopeados con “El Loco”, que parece que lo vieron orinando y que, si quieren verlo de nuevo, él les ayuda a sacar una cita. ¡Eso dolió!

Que los municipios de La Pintada, Donoso y Omar Torrijos Herrera se ponen las pilas con la Feria de Reclutamiento para nuevos puestos en la mina del plan de preservación. Una chance pa’ los jóvenes que buscan empleo y un salario digno.

Que se rumora que desde la FIFA le viene una nueva sanción al presidente de la Fepafut. Aprende a controlar tus impulsos, Manuel.

Que por La Chorrera hay un gran cabreo por el servicio deficiente en la recolección de la basura. Ya la gente se está organizando para ir a tirar sus bolsas en la puerta de la empresa responsable.

Que hay diputados de Vamos que no saben dónde están parados y eso se notó en la Comisión de Presupuesto, en la que eran los diputados de los llamados partidos tradicionales quienes, en los momentos de confusión, ponían la pauta, hacían docencia y orientaban el debate. La verdad sea dicha, aunque a veces no guste y duela.

Que se aprobó en primer debate el proyecto de ley que aumenta las penas para el delito de estafa. La propuesta contempla penas entre los 4 y 6 años de prisión (la sanción vigente es de 1 a 4); además, se establecen penas entre los 7 y 12 años, cuando, por ejemplo, la lesión patrimonial exceda de B/.50 mil (actualmente tiene que exceder de B/.100 mil).

Que la sustentación del proyecto para el aumento de las penas para el delito de estafa se basa, entre otras cosas, en un incremento del 578.31% de los casos judicializados, en los últimos cinco años.

Que no hay que perder de vista que el gran incremento de los delitos contra el patrimonio económico coincide con la crisis económica que empezó con el gobierno de Cachaza y se profundizó durante el GobierNito.

Que desde los lados de Cerro Viento denuncian que hubo daños en equipos electrónicos luego de un apagón de 4 horas. Por allá la gente se pregunta, ¿y ahora quién responde?

Que al diputado panameñista Vigil le han caído a palo por su propuesta de cambiar el Día del Padre para el 19 de marzo. ¡Se lo buscó por andar promoviendo pendejadas!

Que me confirman que la tía de la alcaldesa de Arraiján le está siguiendo el juego a los enemigos políticos de su sobrina. ¿Pero qué le hiciste a la doña, Stefany?

Que hay comunicadoras muy bien patrocinadas que, como la Brujita y la Chatita, son muy selectivas cuando de hablar de corrupción se trata. Ambas han ignorado por completo que ya salió a la venta el libro de los Varelaleaks. ¿Por qué será?

Que la diputada regala panty andaba cabreada ayer porque a su proyecto de nacimientos saludables no le están parando bola.

Que los de Vamos soltaron el tema del reglamento interno de la Asamblea y, desde Harvard, Juan Diego le mandó la nueva línea: ayer todos repetían como papagayos el tema de hacer cambios a la ley de las notarías.