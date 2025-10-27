Que a los hermanitos Cachaza y Popi les dio un yeyo cuando vieron al autor del libro de los Varelaleaks sentado con los del Cuarto Poder. Popi estaba que, de la misma rabia, mordía su toalla.

Que ahora la gente está a la espera de que la Chatita y la Brujita tomen la iniciativa de por lo menos entrevistar al autor del libro de los Varelaleaks. ¿No son estas bien patrocinadas damas dizque las mamacitas de la lucha contra la corrupción?

Que el mago de las transacciones bancarias, “Chinito” Brands, se quedó con las ganas de ver a Mickey y sus amigos. No le permitieron la entrada a Gringonlandía. ¡El man estaba al borde del llanto!

Que una fuente del ghetto me confirma que una de las cosas que más le duele a “Chinito” Brands es que los mismos empresarios y medios de comunicación que lo llevaron a convertirse en "Héroe por Panamá" sean quienes ahora le estén clavando la daga sin piedad. Ya no le contestan llamadas y reniegan de él.

Que los maestros del bochinche y la desinformación hicieron correr como pólvora el fin de semana el rumor de la supuesta renuncia de “Bolo”, el contralor, pero fueron pillados en la mentira. Después, cuando los mandan a meter la lengua “allá onde uno”, están con la quejadera.

Que, por los lados de la tierra del bollo y del chicheme, hay un trepa que sube entre el Concejo Municipal y el Patronato de la Feria de La Chorrera por el control del terreno donde cada año se realiza el tradicional evento.

Que la alcaldesa Irma sacando pecho por una simple limpieza que su municipio hizo a un puente peatonal en el sector de Pan de Azúcar. Ni Balbina en sus tiempos se atrevió a tanto. ¡Patético!

Que la que anda indignada con las expresiones que soltó Mulino en Veraguas es la exprocuradora condenada por abuso de poder. Ella habla muy bonito y refinado… pero miren en lo que vino a caer. ¿Ya habrá pagado los 4 mil dólares de días multa en la DGI?

Que Pedregal sigue siendo el corregimiento con más asesinatos este 2025. Si se va a pasear por allá, hágalo con chaleco antibala.

Que “El Loco” quedó consternado tras leer algunos capítulos del libro de los Varelaleaks. Otros lectores reportan que, luego de dar lectura a algunas páginas, han tenido que hacer un “stop” y salir a tomar aire para apaciguar el cabreo que produce que tanta maldad y corrupción lleguen a quedar impunes.

Que un curioso se pregunta: ¿Por qué los chiquillos de Vamos no han dicho nada sobre los Varelaleaks? ¿No será porque Popi los controla?

Que hoy, 27 de octubre, se celebra el Día del Estudiante Panameño, en conmemoración de la huelga estudiantil de 1944 que luchó por la soberanía y contra una ley que limitaba los derechos estudiantiles. Dicha fecha fue oficializada mediante la Ley N.º 1 del 22 de octubre de 1948. Esta ley es tan vieja como la que declaró Día del Padre el tercer domingo de junio de cada año. Ahora que no venga Vigil a proponer cambiar la fecha.

Que en la elaboración del anteproyecto que regula y permite los tatuajes corporales temporales o permanentes en los servidores públicos, participaron diputados de Moca y Vamos. ¡En esas pendejadas es que gastan neuronas!