Que Irma intentando sacar los pasos prohibidos durante las fiestas patrias, pero no les salían tan naturales como cuando gritaba consignas a favor del aborto o alentaba a “quemar la catedral”. Bueno, es que hay cosas que son fingidas o se hacen para agradar a los demás y otras que de verdad se sienten, pero que es mejor esconderlas.

Que Toribio, pasando por problemas de salud, y ahora ninguno de los personajes que lo alentaban a cerrar las vías se aparece para ayudarlo.

Que por los lados de Chiriquí anda bastante lenta la recolección de firmas para revocarle el mandato al alcalde de Barú. Hasta el pasado 2 de noviembre, apenas habían recogido 714 firmas, equivalentes al 4.79% del total.

Que se supo que el tal Manuelito del Escuadrón AI del Consejo de Seguridad está pinchando a gringos al parecer desde el Edificio 405; muy malo eso, porque recuerden que aquí hay varios procesados por esa práctica. Ojo porque de destaparse el tamal ni la Orden Papal se salva. ¡¡¡Cosa más grande chico!!!!

Que quien anda con los nervios de punta es Publio, el exjefe de la DGI, con eso de las supuestas irregularidades en las que se les menciona. Me dicen que lo han visto más canoso y con un rostro de preocupación terrible.

Que un letrado de saco suda’o y moja’o me dice que los diputados que aprobaron por insistencia la ley para eliminar el examen de barra pierden de vista que los tiempos han cambiado, que las exigencias se han elevado y que la profesión de la abogacía necesita de nuevos y más elevados estándares. Díganle eso a ‘Cocobolo’ Cedeño.

Que la que recibió rejo parejo fue Raisa, la ex vicealcaldesa. Un exministro de economía le recordó que durante los cinco años de la administración de Cachaza se mantuvo calladita y no dijo nada contra la empresa minera. Gente que es ambientalista cuando le conviene y según quién gobierne.

Que luego de darle su tatequieto a Raisa, al exministro le cayeron como pirañas algunos habladores de paja en las redes sociales, como el profe Argote.

Que desde mi barrio de El Chorrillo me informan que a “Chinito” Brands ahora se le conoce en el ghetto como el “Lover Buay”. No me pregunten por qué.

Que el presidente de la Asamblea estuvo como abanderado por los lados de San Carlos, en sus 250 años de fundación.

Que el proceso de revocatoria contra la representante de Juan Demóstenes Arosemena, la misma que echaron de la coalición Vamos, camina también a convertirse en un fracaso. Solo 211 personas han dado su firma, hasta el pasado 2 de noviembre.

Que la sede de la Convención Extraordinaria del Partido Panameñista será el Salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.

Que Peter Chaluja dijo donde Chepebomba que una posible no clasificación de Panamá al Mundial 2026 será un verdadero golpe tanto en lo futbolístico como económico. Además, se perdería una ayuda económica de FIFA por $10 millones. ¡Mentira no es!

Que el “Gallo Way” diciendo que va hasta el final con el tema de la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente. Bueno, va a tener que implorarles a todos los santos para que se le haga el milagro porque ese proceso anda más estacando que agua en tinaja.

Que a la gente del Suntracs se le ha visto desfilando y lanzando consignas durante los desfiles patrios. ¡Mira tú! ¿No es que vivimos en dictadura?