Sucesos - 12/3/26 - 11:04 AM

A balazos matan a residente de PH en sector de Cabra

Residentes del lugar detallaron que unos sujetos desconocidos, armas de fuego en mano, llegaron al residencial, ubicaron a su víctima mientras estaba en su casa y le dispararon.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre fue asesinado la mañana de este jueves en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en el PH #8 de la barriada Brisas del Mirador #3, en el sector de Cabra, corregimiento de Pacora (Panamá Este).

Residentes del lugar detallaron que unos sujetos desconocidos, armas de fuego en mano, llegaron al residencial, ubicaron a su víctima mientras estaba en su casa y le dispararon. El hombre murió en la escena antes de que pudiera ser auxiliado.

Unidades de la Policía Nacional se presentaron a la escena y ubicaron un arma cerca del cuerpo, por lo que se presume que quizás intentó defenderse de los sicarios.


 

 

