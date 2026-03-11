Que el licen Basilio recomienda la lectura del libro “Las caras del terrorismo judicial” para que la gente se ilustre sobre cómo la Procuraduría Paralela creada en los tiempos del varelato se inventaba casos y también sobre cómo se utilizó la maquinaria estatal para extorsionar gente y dañar reputaciones.

Que los viejitos jubilados no comen cuento y aseguran que el proyecto que quiere presentar Grace Hernández para aumentarles el salario es cuento porque esos aumentos no se pueden hacer a través de la Asamblea… ¿Populismo o campaña política adelantada?

Que Panamá ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica entre los países con mayor libertad económica con 66 puntos de 100, solo superada por Chile, Uruguay y Costa Rica.

Que los “culis flojos” y extorsionadores de los focopeados siguen tirándole “hate” al Loco, pero ya se les mandó a decir que no les darán ningún centavo. Me dicen que desde que los gringos coronaron a Planells como la reina de la extorsión, no les ha ido nada bien en sus cochinos negocios.

Que los funcionarios de la Senniaf aseguraron ayer en la Comisión de la Mujer, Niñez y la Familia, que trabajan con un personal mínimo, con un promedio de dos funcionarios por departamentos, y que además no cuentan con el presupuesto adecuado.

Que una funcionaria del Senniaf aclaró ayer que la institución debería solo fiscalizar y no tener albergues, pero que el lío radica en que los centros o albergues transitorios creados por la entidad se han convertido en permanentes debido a que los centros privados (manejados muchos por gente ligada a la religión) no han querido asumir la responsabilidad de tener a niños con problemas de conducta, consumo o salud mental. ¿Se les olvidó Mateo 22:39? ¡Ama a tu prójimo como a ti mismo!

Que, hablando del Senniaf, para hoy está programada la comparecencia en la Comisión de Credenciales de Lilibeth Cárdenas, la nueva directora designada. Dice “El Cocobolo” Cedeño que le tiene como 27 preguntas. Ojalá que sean preguntas trascendentes y no pendejas.

Que el Amigo Fiel invitó ayer a Barboni a verificar bien sus fuentes y dejarse de andar esparciendo bochinches con relación al proyecto de ley antimáscara presentado por la ministra Dinoska, quien lo retiró para aparentemente hacerle algunas modificaciones.

Que el Amigo Fiel recordó en el pleno que la gente dejó de quejarse por el lío de la basura en San Miguelito y que eso es gracias a la buena labor de Ovil Moreno. La mejor prueba de que el Gobierno acertó en tomar el control de la basura en Detroit es que los libres postulados están calladitos…

Que, respecto a la ley antimáscara, una de las pocas voces sensatas dentro de la Cuevita ha sido la de la diputada Thomas. Ella sabe que eso de enmarcarse en las protestas se presta para que personas ajenas a la causa se infiltren con el fin de causar todo tipo de caos y hasta para delinquir. ¿Por qué a algunos títeres de Juan Diego les cuesta entender algo tan básico?

Que el guerrero Nasso llegó desde Bocas del Toro a la Asamblea con su atuendo de combate para apoyar a los jubilados que reclaman el pago del Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM). El dirigente indígena aseguró que toda la sociedad, incluyendo los jóvenes, debe apoyar la lucha de los jubilados.

Que Irma andaba ayer tirándole pullas a “Huevito” Pineda con música de Danger Man. ¡Bienvenido a Bagdad… va pa’l cuero y no da la espalda! Esa transformación de “yeye progre” a chacal mete miedo…

Que “Huevito” le metió su tanganazo en el pleno a Irma y le dijo que no descansará hasta saber y dar a conocer cuántos contratos a terceros recibió la pareja sentimental de la alcaldesa de Detroit. ¿Cómo? ¿El noviazgo viene acompañado de contratos?

Que en la Asamblea busca pasar una ley que protege la intimidad de los consumidores frente a las agencias de cobro.