Que luego de que la Contraloría cautelara bienes y cuentas bancarias a 4x8, hay más de cinco personajes que dentro del PRD han empezado a temblar; uno de ellos es “Chinito” Brands. Me cuentan que el tipo está que se lo comen los nervios porque por ahí le viene el golpe.

Que el profe Bernal advierte que, mientras Varela, Nito, Gaby, Solís, Sabonge y otros se paseen impunemente por las calles del país, el descontento y malestar no dejará de aumentar. La impunidad se traduce en frustración. Así de simple y sencillo.

Que pendiente quedó en la Asamblea un anteproyecto que busca modificar el artículo 32 del Código Penal relacionado con la legítima defensa. En lo medular, la modificación propone que se presuma que actúa en legítima defensa quien en inminente peligro repele al que, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación, vehículo o lugar de trabajo.

Que ya son varias las personas que, luego de dar lectura al libro "Varelaleaks, desclasificando a un presidente", han llegado a la conclusión de que Cachaza aún tiene sus tentáculos dentro del Ministerio Público.

Que Trump advirtiendo que si el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al que tildó de comunista, llega a obstaculizar la labor de las autoridades de migración, no quedará más remedio que mandar a arrestarlo. ¡Está caliente la vaina en el norte!

Que Karisma, la ex focopeada, diciéndole a la gente de “Lucho”, el procurador, que no se hagan ahora las tortolitas aturdidas porque ningún fiscal de atención primaria acepta una denuncia por desaparición si no hasta 24 horas.

Que se le aclara a “La Brujita” Sabrina que el “capitalismo de amiguetes” es un término que utilizó Joseph Stiglitz, ganador del premio Nobel de Economía de 2001. Primero, hay que ilustrarse antes de hacer ciertas afirmaciones.

Que ayer concluyó el proceso de revocatoria de mandato contra el representante del corregimiento de Vacamonte, el cual resultó un rotundo fracaso para quienes lo estaban promoviendo. En 90 días, solo se recogieron 104 firmas de las 8 mil 434 requeridas. ¡Ganas de joder!

Que el profe Parra espera que Christiansen esté bien asesorado para los dos partidos que vienen y que su ego no lo lleve al fracaso. ¡Yo creo que va a morir con la suya!

Que Mayer le cantó una verdad al alcalde de Colón: no se necesitan más impuestos, sino pelear por lo que ya le corresponde por derecho a cada municipio, que son 120 millones del IBI.

Que el discurso del alcalde de Colón, quejándose de las empresas de Zona Libre y los puertos por el tema de los impuestos, fue aplaudido por Stefany, la alcaldesa de Arraiján. ¡Vea usted!