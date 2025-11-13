Que con toda la porquería que está saliendo a relucir en los últimos días, relacionada con políticos y empresarios vinculados al GobierNito, cada vez cobran más validez las palabras del Dr. Bernal cuando decía que estábamos gobernados por una “empresa criminal conjunta”.

Que “El Loco” dice que el tal Pablo Torres, empresario al que vinculan con el “narco barco”, es socio de Gabriel Carrizo. Además de parientes como Fredy en Santiago y otros como un tal Pitano. ¡Esta vaina es de terror!

Que con el escándalo del “narco barco” cargado de cocaína llama mucho la atención que varios medios de comunicación se hayan mordido la lengua.

Que los curiosos ahora se preguntan que si esta era la primera vez que el “narco barco” estaba cubriendo dicha ruta. Esta es una buena tarea para “Lucho”, el procurador.

Que la representante griega de San Francisco cabreada porque hay gente que ha empezado a criticar su propuesta de instalar un semáforo peatonal frente a Multiplaza. Dice ella que está cansada de los “todólogos”.

Que por los lados de la Cámara Marítima de Panamá deben entender que ningún individuo de dudosa reputación puede estar metido en su directiva. ¡Las vainas que tienen que pasar!

Que me cuentan que ayer un jugador de la selección de fútbol no pudo viajar a Guatemala porque está siendo buscado por la misma Interpol. ¡Mi padre!

Que le preguntan a Lucho, el procurador, si en el tema del “narco barco” va a aplicar la misma dosis que hasta ahora nos ha venido dando, ¿solo se conformará con meter presos a los pescaditos o irá tras los tiburones?

Que este viernes van la gasolina y el diésel para arriba. ¡Prepare el bolsillo!

Que dice La Brujita de la 12 de Octubre que la democracia se debilita cuando el periodismo y el poder duermen en la misma cama. Bueno, yo le recuerdo que hay medios de comunicación que durmieron y se revolcaron en la misma cama con el gobierno de Varela hasta llegar al orgasmo. Incluso fueron sus cómplices y alcahuetes en materia de persecución política y sembrar las “noticias criminis”. Ella sabe bien de quiénes hablo.

Que el rector de la UP salió más rápido que un relámpago a negar cualquier vínculo con Pablito. Dice que no lo conoce, pero lo cierto es que hay una fotografía de ambos juntos y a él se le ve muy sonriente. ¿La imagen la crearon con IA?

Que mañana se conmemora el Grito de Independencia de Montijo, La Mesa, Veraguas.

Que hoy se celebra el Día del Periodista. Felicidades y saludos a todos los colegas, sin distinción, especialmente a esos que, como yo, ejercen su labor a sol y sombra. Aquí no discriminamos, como lo hacen por otros lares.

Que la nueva sede del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) presenta un 98% de avance y estará para entrega el primer trimestre del año entrante.

Que ahora sí a Raisa, la exvicealdesa, se le salieron las tuercas. Dice que los aviones que comprará el Gobierno son para intimidar a la población que rechace la apertura de la mina. ¡Las vainas que uno tiene que leer y escuchar!