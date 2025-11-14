Que el rector de la UP, aclarando que la foto en la que aparece sonriente junto a Pablito Torres fue durante la firma de un convenio de colaboración académica con la empresa Stward Corporation, en septiembre de 2023, pero de ahí más nada que ver con el empresario al que vinculan con el “narco barco”.

Que los libres postulados de Vamos, como “Lucho” Duke, siguen queriendo engañar a la gente con eso de que son independientes. ¡Por favor! La coalición Vamos es como aquella dama que acostumbra a mostrar el milagro, pero no al santo que le patrocina sus lujos y caprichos.

Que hay quienes aseguran que hay un call center por los lados de Juan Díaz donde ya se han registrado varias muertes de trabajadores en su oficina. Le llaman el call center de la muerte.

Que los de Vamos le estaban exigiendo al Mitradel darse una vuelta por el call center.

Que Moody’s mantuvo la calificación de grado de inversión de Panamá, ya que las conversaciones sobre el tema minero proyectan una percepción de estabilidad del país.

Que el que andaba taquillando por los lados de Parque Lefevre era el “Cocobolo” Cedeño. Para exponer los problemas de la comunidad, el “man” parecía estar dispuesto hasta a meterse dentro de las alcantarillas.

Que “El Loco” recomendando que a los sarnosos de 4x8 y Leche Condensada no se les ratifique ni se les juramente en el Parlacen, ya que se robaron el país endeudándolo por arriba de los $25 billones sin ninguna obra. ¡Mentira no es!

Que el defensor panameño Fariña no pudo ingresar a Guatemala porque un jugador al que agredió cuando jugaba en esa liga le puso una denuncia por agresión.

Que hay una finca llamada La Escondida, ubicada en Penonomé, que 4x8 se cogió de “egg to egg” y que la tiene a nombre de un tal Purry.

Que esa vaina de los funcionarios del aeropuerto de Tocumen que cambiaban las maletas de los pasajeros por otras idénticas, pero llenas de droga, es de terror. Imagínate uno irse de viaje y, cuando llegas a tu destino, te arresten por una droga que ni siquiera sabes de dónde salió.

Que para hoy se presentará en la Comisión de Presupuesto la gente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para sustentar unos traslados de partidas. ¿Le pedirá Betserai al ministro algún nuevo favorcito?

Que Chepebomba no hizo el viaje a Guatemala para ver a la “Sele” por precaución. Lo estaban esperando... y no era para darle cariño.

Que se corrió la bola de que el exdirector del Ifarhu, “Nandito” Beca, fue trasladado a un área de máxima seguridad en la Nueva Joya.

Que por ahí preguntan cuántos miembros del Suntracs se van a enlistar en las filas del ejército venezolano para la guerra frente a USA. Yo creo que hasta allá no llega su amor por el socialismo.