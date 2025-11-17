Que me soplan que esta semana se le puede venir la noche con todo y aguacero a “Chinito” Brands. Todos atentos.

Que, por los lados de Arraiján, la alcaldesa prepara el mazo para tirar abajo el restaurante Provincia 10, que está a un costado de Westland. Dicen que los dueños del lugar se cogieron terrenos de manera ilegal con la complicidad de Rollyns.

Que por aquí ya habíamos advertido que Robertito, el vicealcalde, era firme candidato para quedarse sin visa para un sueño.

Que, ahora que no puede ir a Disney ni a Hollywood, Robertito quiere descargar todo su cabreo contra el alcalde Mizrachi y contra todo aquel que no comulgue con su línea politiquera. ¡Tampoco así es la vaina! Vaya al edificio 783 a hacer su reclamo; si no, aprenda a aguantar y a coger lo suyo callado.

Que desde la Fepafut le agradecieron a Mulino la asistencia que dio para presionar al gobierno de Guatemala a que brindara toda la seguridad necesaria a la “Sele”. Ejemplo de que las eliminatorias se juegan dentro y fuera de la cancha.

Que un jodedor me dice que Juan Diego debe tener padrinos muy bien conectados con la gente del Edificio 783, porque fue uno de los principales personajes que se opuso al Memorándum de Entendimiento entre Panamá y USA y está tranquilo, vivito y coleando por Harvard. ¡Qué suerte tienen algunos!

Que el Partido Popular, que es algo así como la versión “light” o sin azúcar del PRD, realizará su Congreso Nacional Ordinario el 13 de diciembre en el Salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá.

Que hoy está de aniversario el corregimiento de Curundú, creado en 1971.

Que un doctor alega que no hay nada más vergonzoso que ver a un político que ostentó un cargo, en el cual hizo muy poco, y años después escucharlo criticar al que está sentado en la silla tratando de arreglar el desorden. ¿Esa indirecta habrá sido con Martín, Blandón o algún otro?

Que, a partir de hoy, comienza la consulta ciudadana sobre una ley con la que se pretende crear dos distritos y seis corregimientos en la Comarca Ngäbe Buglé. La comarca necesita verdaderas soluciones, no más subdivisiones.

Que la diputada regala panty recibirá hoy en el Salón Diplomático a Pawel Kowal, presidente de la Comisión de las Relaciones Exteriores del Parlamento Polaco.

Que la isla Escudo de Veraguas la cerraron para protegerla del desastre ambiental, pero los “hambrientalistas” andan esparciendo el rumor de que es para venderla. ¡Padre! Hay gente con la que nunca se va a quedar bien y que siempre anda buscándole la quinta pata al gato.

Que 430 de los 485 homicidios que van hasta el 31 de octubre de este año, se cometieron con arma de fuego. Por lo menos, eso refleja la estadística que maneja la gente de “Lucho”, el procurador.

Que a Buchanan se le conoce en la Cueva de la 5 de Mayo como el diputado de los Ferragamo. Desde que quedó en la papa, al "man" no le gusta nada barato, solo tirar puro lujo y esplendor.