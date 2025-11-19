Que la licenciada Herrera, pero no Lady B, asegura que “El Gato” Benicio la metió en su momento en el cuartito del matraqueo para presionarla con el fin de que apoyara a 4x8 Carrizo en sus aspiraciones presidenciales.

Que “El Loco” reflexionando sobre el poder. Dice que es efímero y se acaba y que los del pasado gobierno, como 4x8, pensaba que eso era eterno.

Que al hijo del magistrado Cedalise le imputaron cargos por narcotráfico.

Que hoy en la Comisión de Presupuesto sustentarán traslado de partidas el MOP, el MEF, el MINSA y el Órgano Judicial.

Que la gente del MINSA le cayó ayer a algunos restaurantes por los lados de Arraiján y varios de ellos mantenían unos niveles de insalubridad insoportables.

Que ayer los del Suntracs tenían encendido con sus consignas los alrededores del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito, donde se celebraba una audiencia relacionada con la esposa de Caballero.

Que el barrendero Gaitán es fuerte candidato para recibir como regalo un “panty” por parte de su compañera de bancada Walkiria. Ya ni disimulan que no se soportan.

Que la Cámara de Representantes de USA votó a favor de publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein. Se viene un maremoto en Gringolandia.

Que el Amigo Fiel alega que, por lógica, cuando un independiente decide inscribirse y respaldar a un partido político, ello implica el fin de su militancia independiente.

Que ayer Robertito, el vicealcalde, seguía lanzándole misiles en las redes sociales a los de la embajada gringa. ¡No supera la pérdida de la visa!

Que un vecino de por los lados de Detroit nos dice que Irma no ha sido capaz de resolver el tema de la basura y anda pensando en subir la tasa de aseo.

Que un jodedor comenta que los diputados que se van a Taiwán, entre ellos el barrendero Gaitán y el “Cocobolo” Cedeño, solo buscan revolver el avispero para meternos en un problema que no es nuestro. ¡Ganas de joder y generar tensiones diplomáticas con los chinos!

Que Linda Brands desmintiendo el chisme de que la habían excluido del desayuno en honor a los periodistas que cubren las conferencias presidenciales de los jueves.

Que Blandón parece estar en plena campaña política. Ayer caminó por la vía Argentina, saludando a algunas personas y hasta se tomó un cafecito. Cuidado, y se cansa antes del 2029 de tanto caminar.

Que anoche el juvenil atacante panameño Kadir Barria marcó su primer gol en la Serie A de Brasil con el Botafogo.