Que a Leblanc le cayó el primer misil en la batalla por reelegirse como Defensor del Pueblo, luego de que una exfuncionaria de esa entidad presentara una impugnación en su contra por supuesta falta de solvencia moral y acoso. Ella dice que él la viene hostigando desde el 2020. ¡Ay, mi padre!

Que el golfista de Pandeportes dio a entender ayer en la Cuevita que ese patronato que administra el Estadio Rod Carew como que no ha servido para ningún carajo. Para él, es un error entregarle a un patronato el poder de tomar decisiones administrativas. Bueno, lo que no funciona, se elimina. Así de simple.

Que, según el golfista, los patronatos deportivos han fracasado porque quienes lo integran no se comprometen lo suficientemente con la causa. ¡Mira tú!

Que la Asamblea devolvió al Ejecutivo el proyecto para ajustar la ortografía del nombre “Comarca Kuna Yala” a “Gunayala”.

Que un grupo de exfuncionarios de la alcaldía capitalina fueron ayer a encadenarse por los lados de la Defensoría del Pueblo porque, según ellos, se les debe dinero. ¿Habrán ido voluntariamente o los mandaron?

Que un chusco me asegura que a Juan Harvard le han estado recomendando buscar ayuda por el tema del alcohol. Cada vez que toma, queda con las piernas de trapo.

Que el pago de la matrícula de la UP se extendió hasta el mes de abril.

Que el Amigo Fiel aclaró que la misma proponente de la ley anti botellas, la diputada Prado, fue quien solicitó, en la Comisión de Gobierno, que no se votara el proyecto y que no era cierto que la votación no se diera por inasistencia de algún diputado. ¡Mira tú!

Que ayer seguía circulando por WhatsApp el falso mensaje de notificación de ENA. Sea precavido y no lo abra porque le puede salir caro.

Que por los lados de la Alcaldía de Arraiján hay un romance de esos que están prohibidos entre una dama y su jefe…

Que de un lado a otro del país ya se está viendo lo mismo… pela'os con mochila nueva. Escuela Feliz de Cobre Panamá supera las 3,450 entregadas… pero aquí hay gente que prefiere quejarse que enfocarse en lo que sí suma.

Que un chusco dice que Robin, el hijo de El Cholo, estuvo a punto de intercambiar “jabs” y “uppercuts” con un man que supuestamente no le hizo un buen trabajo de restauración en su vehículo.

Que la APEDE se sumó ayer al llamado de los que buscan que la ley sobre el derecho a réplica de “Cocobolo” Cedeño se baje a primer debate.

Que más de 26 mil miembros de la Policía estarán en las calles para la Semana Santa.

Que el abogado Basilio afirma que hay suficientes elementos de convicción para que la fiscalía impute a Isolda, la procu del varelato, dentro de la querella penal presentada por el letrado Roiz Navarro por diversos delitos, entre ellos, contra la seguridad colectiva. ¡Ojalá y pague por todas las diabluras que hizo junto a Cachaza!