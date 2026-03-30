Que algunos “Lombana Lovers” andan cabreados con “Cocobolo” Cedeño por su postura en temas como el etanol; le han dicho de todo, desde oportunista hasta acusarlo de aprovecharse de la religión que profesa para escalar políticamente. Mira tú, en Moca no existe el derecho a disentir porque te apalean.

Que un chusco comenta que Juan Harvard es el típico "baila la vara" de la política y que ya no se sabe qué esperar de él porque cambia de posición y de opinión dependiendo del momento. Antes criticaba el clientelismo, hoy lo practica; antes, proponía el uso del etanol, hoy lo critica ¡Bárbaro!

Que SENAFRONT enchiroló a 16 bichos tras una operación de compra controlada de drogas y aprendió a 21 por tráfico de personas... No quiten el acelerador, duro con esas prendas.

Que desde los lados de la Cuevita me cuentan que hay familiares de ciertos “comunicadores”, que son botellones, pero que tienen a varios diputados, entre los cuales están algunos libres postulados, de padrinos, y por eso nadie dice nada. Claro, no quieren que los dejen de invitar a los programas y por eso miran para otro lado.

Que hoy en la Cuevita arrancan las entrevistas a los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo; mejor que estén bien preparados algunos candidatos, porque se espera una sacadera de trapos sucios de padre y señor nuestro.

Que hoy en la Comisión de Credenciales se someterá a consideración el nombramiento del magíster Isidro Sigfrido Carbonell Olmos como director general de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Que el hijo del “Micho” y la Fedebeis la k-garon con eso de no garantizar la seguridad en el “Flaco Bala” la noche del sábado. Santeños y veragüenses se estaban dando del bueno y no había nadie para poner orden. La vaina casi termina en tragedia.

Que el Dr. Llorons, el que tiró al desvío a la gente durante la pandemia, le andaba tirando “hate” a Mayer por la visita que el alcalde hizo al USS Nimitz. Ya se sabe que al doctor le molesta todo lo que huela a Trump.

Que un jodedor asegura que Barboni se ganó su boleto para visitar el USS Nimitz por haber hecho gala de su espíritu anticomunista tras asolear a Acha en la Cuevita por el tema de la visita a Cuba.

Que los arroceros dicen que los costos de producción se han incrementado en aproximadamente un 20% tras la subida del combustible. Advierten que alguien debe cubrir eso… ¡O si no el consumidor pagará la cuenta! Si la vaina es así, comer arroz se convertirá en un lujo.

Que un politiquero comenta que, siendo Juan Havard uno de los que se opuso al Memorándum de Entendimiento entre Panamá y EE. UU., todo indica que le hará un llamado de atención a su títere Zúñiga por haber ido al portaaviones gringo. ¡Ya quiero ver eso yo!

Que la tía Mayín no recomendaría a "Cachaza" ni "Leche Condensada" ni siquiera para que administren un mercado. ¡Dura esa! Dice que dejaron miles de expedientes sin firmar de extranjeros que esperaban por su nacionalización.