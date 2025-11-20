Que me cuentan que la FIFA impondrá otra sanción al presidente de la Fepafut, Manuel Arias, por incumplir con las condiciones que le fueron impuestas cuando se le sancionó por llamar gorda a la chorrillera Marta Cox.

Que posiblemente Fernando Arce quede como presidente interino de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), en caso de que la FIFA le baje el hacha a Manuel.

Que el abogado de “Chinito” Brands dice que “Bolo” está equivocado y que los millones de su representado vienen de unas multinacionales. Amanecerá y veremos.

Que, con la clasificación al Mundial, varios políticos oportunistas, como el barrendero Gaitán, se montaron en la ola de exigir día libre. Esa es la mentalidad propia de los vagos y haraganes, como los del varelato. Por esa mentalidad es que aquí quedaron importantes obras inconclusas y abandonadas.

Que el golfista de Pandeportes encaró ayer al mentado Chepebomba en el Rommel porque no le gustan ciertas críticas del periodista hacia su administración. ¿Piel sensible?

Que una testigo de los hechos me cuenta que una dama tuvo que intervenir para que la situación entre el golfista y Chepebomba no fuera más allá de los reclamos. Señores, hay que andar sereno por la vida.

Que el diputado de Panamá Norte Jorgito González quedó ayer como un verdadero chabacano en la Comisión de Presupuesto. ¿Qué necesidad había de rofear al ministro del MOP? Jorgito, cuando faltan argumentos, es mejor cerrar la boca para no lucir como un mamarracho.

Que dos gringuitos fueron aprehendidos en Tocumen con 217 paquetes de presunta cocaína.

Que la prensa salvadoreña le cayó a palo a ‘Bolillo’ porque no le gustó que el colombiano se saludara efusivamente con los jugadores de la selección panameña. ¿Y qué querían que hiciera el hombre?

Que ayer el enviado de Trump, el pela’o Kevin, andaba muy activo por los lados de Colón, donde lanzó la iniciativa “Agua en Tu Aula”, que beneficiará a varias escuelas. Hubo almuerzo y todo con Lucy.

Que el pela’o Kevin dice que priorizarán la tramitación de las visas de los panameños que viajen al Mundial. Igualmente, recordó que seguirán revocando visas de acuerdo con sus políticas.

Que la licenciada Herrera, pero no Lady B, asegura que nuestra democracia está secuestrada por carteles electorales, como la dirigencia de su partido que encabeza “El Gato” Benicio. ¡La vaina está ‘hot’ en el PRD!

Que al exdirector de Pandeportes, Ramón Cardoze, se le vio taquillando como los grandes en el Rommel. Todo, menos quedar fuera de la foto.

Que ahora que se quedó sin visa para un sueño, “El Muñeco” Martín está rezándole a todos los santos para que Panamá no tenga partidos en USA.