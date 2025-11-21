Que, hasta el momento, con eso del viaje a Taiwán, el único logro de Betserai, “Cocobolo” Cedeño, el barrendero Gaitán, Cohen y demás diputados es haberle creado al país una crisis diplomática.

Que un fanático de la “Sele” me echó unos cuentos de no creer sobre el cuestionable comportamiento que tuvo el golfista de Pandeportes la noche de la clasificación al Mundial. Además del problema con Chepebomba, me aseguran que se dieron otras situaciones que de verdad son para preocuparse.

Que la noche del martes, en el Rommel, Manuelito estaba sonriente por fuera, pero llorando por dentro porque si FIFA le pasa el hacha, tendría que ver los partidos de la “Sele” por televisión. ¡Tanto nadar para morir en la orilla!

Que un exfuncionario del Mides, al que echaron por botella, dice que “El Muñeco” Martín tiene el respeto y el cariño del pueblo. Si eso fuera cierto, hubiera ganado las pasadas elecciones.

Que la diputada Prado dice que no avala ni participa en el supuesto matraqueo que algunos negocian a puertas cerradas en la Comisión de Presupuesto. Sea valiente, y diga nombres.

Que la actitud de algunos diputados de Vamos y Seguimos hacia el titular del MOP es característica de los extorsionadores profesionales. Me cuentan que toda la rabia de ciertos libres postulados radica en que no les han dado contratos a las empresas que ellos han sugerido. Así de sinvergüenzas son.

Que el zurdo Richard Morales salió en defensa de los intereses de China. Dice que el viaje a Taiwán de ciertos diputados aumenta la dependencia con Trump y que para ser independientes hay que estrechar lazos con China, India, Brasil, etcétera. ¡Mira tú! Quien lo oye, él no utiliza el dólar.

Que en Albrook Mall la parada obligatoria no es Santa, sino la villa navideña de Cobre Panamá. Dicen que una maqueta del uso del agua está buena. Más de uno salió diciendo: “Ah, así era la cosa”.

Que hoy Genaro López, padre, tendrá una audiencia en la que la fiscalía sustentará que se eleve el caso a causa compleja.

Que ayer corría el rumor de que la “Sele” podría jugar la Copa Mundial 2026 vestida de la marca Adidas. Pero desde Reebok, desmintieron que vayan a vender los derechos. Amanecerá y veremos.

Que un jodedor me recuerda que Robertito, el vicealcalde, cuando a la “Sele” le fue mal en octubre, andaba sugiriendo que en lo que realmente había que invertir era en deportes como el béisbol y el boxeo. Ahora que la Roja se clasificó para el Mundial, dizque dando muestras de regocijo. Es la conducta del típico político oportunista.

Que en el Ministerio Público ya deben dejarse de andar ordenando aprehensiones arbitrarias y montando “shows” en casos donde de antemano no tienen ni siquiera claro si se configura o no una conducta delictiva. En el caso del ‘man’ de Flow La Música, ¿acaso no podían enviarle una citación para evitarle el bochorno de exhibirlo engrilletado en las redes sociales?

Que ayer SENAFRONT celebró su XVII Aniversario con una ceremonia de reconocimiento a 35 unidades destacadas en su ardua labor y compromiso al servicio de la Patria. Felicitaciones.