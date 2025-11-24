Que los maestros de la desinformación y la mentira han montado todo un “show” por la manera en que Mulino expresó cómo, previo a las elecciones del 2024, tuvo que defender la democracia y el derecho a elegir del pueblo panameño. No es ningún secreto que los mismos que hoy lo critican querían sabotear su candidatura. Son los mismos políticos y comunicadores de siempre.

Que el oportunista de Lombana demostrando que es un mal perdedor. Hay que tener la realidad bien distorsionada y alterada para decir que a Mulino le regalaron la presidencia cuando la única verdad es que los venció a todos en las urnas.

Que el Amigo Fiel tirando factos: dijo que es risible escuchar de alguien que tiene profundas raíces dictatoriales, hablar de autoritarismo. Aló, ¿Martín?

Que “El Gato” Benicio calificó de “traidor” al “Muñeco sin visa” y que todos los que renunciaron al PRD y se fueron con él también lo son.

Que a la representante de Burunga le montaron una de terror el fin de semana. Cuenta que ella fue objeto de violencia, al igual que su familia y funcionarios de la Junta Comunal, por parte de un tipo que estaba en fuego y reventó vidrio de carros y todo. Ya puso la denuncia en el Ministerio Público.

Que, hablando de representantes, la griega de San Francisco estaba cabreada porque supuestamente, durante un examen de mama, varias mujeres que laboran en esa Junta fueron objeto de discriminación por tener tatuajes.

Que quienes jodieron a Manuel Arias con la FIFA fue la gente de los Potros del Este. Me cuentan que sus directivos juraron vengarse luego de que fueran despojados de su cupo en la Liga Panameña de Fútbol.

Que, por los lados de “Detroit”, corre fuerte el rumor de que la gente de Irma hace todo lo posible para que una empresa determinada sea la que se beneficie con el contrato de la recolección de basura. Son come santos y caga diablo.

Que Jorgito Herrera tuvo que desempolvar su diploma de derecho y mostrarlo para espantar los rumores de que era un falso abogado.

Que entre hoy y mañana la Comisión de la Mujer adelantará gestiones referentes a hechos y denuncias por supuesta violación a los Derechos Humanos a las internas de los diversos Centros Femeninos de Rehabilitación en el país.

Que “La Brujita” dizque escandalizada por los dichos de Mulino, pero no se le vio la misma indignación cuando Varela paralizó las obras y hospitales que iban a beneficiar al pueblo panameño.

Que “Bolota Salud” andaba recomendando ayer tomar el café sin azúcar.

Que el profe Bernal recuerda que Juncá quiere seguir los pasos de Valdés y reelegirse en el TE apoyado por Arellano y Guerra, además de Popi y Benicio.

Que, tras vencer a Peter, Balbina dio su discurso en medio de un salón que estaba bastante vacío. Solo unos cuantos gatos le aplaudían. ¿Dónde quedó la cacareada unidad?