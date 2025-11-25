Que “Poncharelo” Solís apareció por los comicios del PRD con el pelo teñido y todo despelucado. Se parecía al personaje de la película “El Náufrago” después de más de un mes de andar a la deriva en alta mar.

Que el pastor Pineda le pide a la gente de “Nandito” Beca dejar el bochinche y que, si hubo amenazas para que el exdirector del Ifarhu se bajara de su candidatura al CEN del PRD, que digan nombres.

Que Cachaza ahora dice que no persiguió ni metió preso a nadie en este país. Bueno, los Vareraleaks revelan todo lo contrario.

Que luego de las elecciones del "Piardi" y los "ñames", solo faltan las del PP; ahí todos se preguntan cómo podrán sacar al menta’o Cirilo, que se ha enquistado con su séquito y no piensa dejar el poder.

Que la que apareció fue la princesa Kayra para hablar de renovación en el PRD, aunque con los personajes que escogieron, como Lady B, parece que quieren acelerar la desaparición de ese partido.

Que Arturito alega que el exmagistrado “Lalo” Escoffery estaba siendo fuertemente presionado por la gente de Roux para que ni “El Loco” ni Mulino pudieran correr como candidatos en las pasadas elecciones.

Que, hasta el pasado 22 de noviembre, el grupo que promueve hacer cambios a la Constitución apenas había alcanzado 1.4% de las firmas requeridas para convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Ya vieron por qué “Gallo Way” y compañía andan con los niveles de frustración por las nubes?

Que ese 1.4% implica que se han recogido 8,777 firmas de las 620,227 requeridas.

Que, hasta el 23 de noviembre, todavía eran cinco los gatitos que habían dado su firma para revocarle el mandato a Paulette.

Que el que anda enfadado y frustrado es Robertito porque ve que el proceso de revocatoria contra Mayer no avanza. A estas alturas, ni siquiera han podido recoger el 1% de las firmas.

Que hay grupos dentro de los partidos PRD y Panameñista que están planeando abrirse para crear sus propios colectivos políticos. A muchos no les gustó el triunfo arrollador de los Herrera.

Que la facción de los rabiblancos del panameñismo son los que quieren abrirse y conformar un nuevo colectivo.

Que muchos del PRD quieren irse con Martín, pero como “El Muñeco sin visa” no tiene partido, no tienen para dónde saltar. Si no saltan, no les queda de otra que someterse a Benicio.

Que Arquesio es el primer cuna en formar parte del CEN perrediano.

Que el 99% de los directores del PRD asistieron a los comicios, marcando un récord de participación.

Que tras la paliza que le dieron, Peter no piensa correr más para la secretaria general del partido de Omar.

Que Buchanan, el diputado de los Ferragamo, fue el más votado en los comicios del PRD. Se rumorea que en el 2027 podría encaramarse en la secretaría general.

Que un necio comenta que “El Gato” Benicio está blindado contra ataques internos y externos y no importa lo que digan de él dentro del Piardi, no le hacen mella ni a él ni a sus pupilos. El bocatoreño no pierde una elección desde hace 45 años en ese colectivo.