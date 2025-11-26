Que el Amigo Fiel recordó que el atentado contra la democracia y el derecho del pueblo a elegir empezó con la inhabilitación de la candidatura de “El Loco” y que después se intentó hacer lo mismo con Mulino. Aquello fue un hecho público y notorio.

Que la Taylor Swift de Sal de las Redes andaba desatada por las calles de la ciudad gritando toda clase de sandeces con micrófono en mano y armada con una bocina que hacía un estruendo de padre y señor nuestro. Un ejemplo de contaminación auditiva.

Que Marta de Martinelli dice que hay que preguntarle a RR y su compañero de fórmula quién redactó la inconstitucionalidad contra Mulino, a ver si dirán la verdad esta vez o le echarán la culpa a la máquina pinchadora.

Que la exfocopeada Karisma recibió instrucciones, paso a paso, por parte de un abogado del bufete de los Piratas, de cómo elaborar la demanda de inconstitucionalidad con la que se pretendía joder la candidatura de Mulino.

Que, en uno de sus videos, la exfocopeada quiere verle la cara a la gente de pendeja y hacerle creer que lo de la demanda fue por iniciativa propia, cuando ha quedado en evidencia que, desde el bando de Roux y Blandón, le dijeron hasta dónde colocar cada punto y cada coma.

Que la intensa balacera de la noche del lunes en El Chorrillo se desató a raíz del asesinato a tiros de un tal Yahir frente a Patio Pinel.

Que la gente decente de El Chorrillo tiene la sensación de que cuando los delincuentes deciden tomar el control del barrio, no hay policía ni autoridad que valga. ¡Eso no se puede permitir!

Que ayer los taiwaneses exhibieron al “Cobobolo” Cedeño, Betserai, Bloise y a otros diputados, como trofeos de guerra. A todos los pusieron a posar juntitos para que la foto diera vuelta por redes sociales y así emberracar más a la gente de la embajada de China en Panamá.

Que un necio comenta que Gaby 4x8 se dejó ganar de Varela, quien, a pesar de todos los cuestionamientos y los Varelaleaks, asistió a los comicios de su partido y le dio por lo menos la cara a los panameñistas y a los medios.

Que Arturo Vallarino también recibió una invitación de María Corina para que la acompañe a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Que el presidente de la Cámara Minera recuerda que el artículo 257 de la Constitución permite la actividad minera en el país. Vale la aclaración porque por ahí hay ciertos “hambrientalistas” hablando pendejadas y que le quieren hacer creer a la gente que el fallo de la Corte también prohibió la minería.

Que Raisa y la Taylor Swift andan enfadadas por la instalación de la Villa Navideña de Cobre Panamá en Albrook Mall. No se extrañen de que se aparezcan por allá para sabotear la Navidad.

Que hoy es el Día del Nutricionista. Estaré pendiente de los tips de Bolota Nutrisalud.

Que la abogada de la fallida demanda de inconstitucionalidad y un tal Charlatán tienen una fama terrible. Me cuentan que le estaban pidiendo “feria” a una representante de corregimiento para dejarla de criticar. Mira tú...