Que a la exfocopeada Karisma hay que hacerle un estudio profundo tras quedar al descubierto que desde la firma de los Piratas le redactaron la demanda de inconstitucionalidad contra Mulino, a la que solo tuvo que ponerle sus datos personales y firma. En reiteradas ocasiones, la niña quiso hacer ver que todo lo había hecho por iniciativa propia y que la demanda presentada era de su exclusiva autoría. Nada nos hace más daño que creernos nuestras propias mentiras.

Que Publio salió más rápido que el rayo a desmentir que tuviera algo que ver con los KarismaLeaks.

Que un jodedor me comenta que sería bueno saber qué piensa la presidenta del Colegio de Abogados sobre la ética del gremio donde un abogado hace una demanda y otro la firma y se la atribuye como suya. ¡Cuántos casos no habrá así!

Que me cuentan que la “repre” de Santa Ana tiene unas ganas de agarrarse por los pelos con la abogada de la fallida demanda y que ahora anda celebrando con champán tras verla quedar como una mitómana.

Que la "repre" de Santa Ana recibía mensajes de la títere del bufete de los Piratas y de un cascaroso charlatán, quienes le solicitaban un billetico de 7k en adelante como cuota para dejar de criticarla. ¡Mira eso!

Que ayer hubo operativo de ENA en Tinajitas y cogieron a uno que debía $2.600 en panapass. ¡Ave María, pues!

Que el abogado de los Piratas, autor intelectual de la demanda contra Mulino, es el mismo que impulsa la legalización del matrimonio gay en Panamá.

Que “El Loco” recuerda que en la telenovela que se armó desde el bufete de los Piratas faltan algunos eslabones aún por descifrar y entre ellos hay uno muy en especial: el papel jugado por “Fulo” Arias en esta conspiración.

Que “El Loco” revela que “Fulo” fue quien hizo que lo inhabilitaran para las elecciones de 2024 por su odio, ira y raras conexiones. ¡Esta película es de terror!

Que por los lados del Partido del Picanto las bases están preocupadas porque un tal Cirilo quiere convertirse en el emperador del partido y perpetuarse en el poder como dictador; el amigo Arias Calderón debe estar revolcándose en la tumba.

Que corría fuerte el rumor de que a la abogada de la demanda fallida le dieron su buen salve por prestarse para tal sinvergüenzura. ¿Es que la vaina la hizo por dinero y no por amor a la patria?

Que la alcaldesa de Arraiján fue distinguida como “Mujer Líder 2025” durante la Convención Mujer Latinoamericana, en Ambato, Ecuador.

Que me comentan que en el tema de la cebolla los intermediarios son los que están escondiendo el producto para provocar la escasez y que suban los precios. El quintal de cebolla pasó de $40 en junio de este año a $120 en noviembre y se espera que llegue a $150 para el Día de las Madres. Señor ministro del MIDA, mano dura con estos sinvergüenzas.

Que ayer vieron a un doctor político saliendo de la policlínica Nicolás Brink de San Francisco montarse en un tremendo deportivo último modelo... y así dicen que la medicina no deja plata.