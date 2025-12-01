Que el “profe” Bernal asegura que el libro de los Varelaleaks está lleno de “noticias criminis” y que, como muchos panameños, no entiende por qué las autoridades competentes no hacen nada.

Que Popi se mostró indignado con el “profe” Bernal por andar promocionando el libro que deja muy mal parado a su hermanito. Bueno, en este país, cada uno es libre de promover la obra literaria de su predilección.

Que por los lados de Pocrí, en Los Santos, un adulto mayor le puso cadena a la puerta de un local de su propiedad porque supuestamente la institución a la que se lo tiene alquilado, que es el Tribunal Electoral, tiene casi un año sin pagarle los 152 dólares mensuales que habían pactado.

Que a Mulino hay que reconocerle que, en poco más de un año de Gobierno, ha acelerado el rescate de más de 20 obras, entre ellas hospitales, que empezaron en el gobierno de “El Loco” y que Varela y Nito habían abandonado. El primero por odio y el otro por estar hecho de leche condensada.

Que “El Loco” volvió a abogar por la ley de la tía Mayín, que busca castigar a aquellos funcionarios que injustificadamente provoquen la paralización de obras o proyectos del Estado.

Que se corrió el rumor de que a un funcionario de la Junta Comunal de Parque Lefevre lo destituyeron por coimero.

Que Martita sigue en pleno activismo político y metiendo cizaña contra algunos proyectos, entre ellos la mina, con el patrocinio de Irma, quien la tiene nombrada con salario de 3K en Detroit.

Que por los lados de Chame fue vandalizado el Centro Educativo Sajalices.

Que este año el desfile del 28 de noviembre en La Chorrera resultó en un verdadero desastre económico para los pequeños comerciantes. Vieron a muchos llevarse más de la mitad de sus productos de vuelta a casa. Por los lados de la Alcaldía, deben tomar nota.

Que por la Altiva se comenta por el parque Cervantes de un par de abogados acostumbrados a viejas prácticas; como no consiguen sus propósitos malsanos, ahora atacan al juez. Muy cómodo.

Que el propietario del Plaza Amador anunciando que construirán un centro de alto rendimiento para formar jugadores al estilo del FC Barcelona.

Que, aunque ya se aclaró que la pelea que se observa en un video que se hizo viral solo involucra a estudiantes de una escuela de La Chorrera, y no a docentes, el presidente Bukele no ha tenido la decencia de por lo menos rectificar para no seguir desinformando. Tal vez el ego no se lo permite.

Que el defensor LeBlanc también mordió el anzuelo y, al igual que Bukele, contribuyó inocentemente a impulsar la mentira de que el video trataba de dos estudiantes agrediendo a una “teacher”. Sea más cauto la próxima vez, que en redes sociales no todo lo que parece y se dice es.

Que hoy se celebra el Día del Maestro Panameño. Felicidades a todos los que con vocación, sacrificio y esmero llevan a cabo su loable labor.