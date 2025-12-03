Que todo indica que la Jesusa Irma tendrá su prueba de fuego con el tema de la basura en el mes de diciembre, cuando la acumulación de basura en San Miguelito se multiplica por 5. Si Irma sabe contar, y las matemáticas no le fallan como a 4x8, debe saber que ya no cuenta con Revisalud para estas fechas y está sola con este lío.

Que Robertito, el vicealcalde, haciendo alarde de que ya obtuvo su licencia de locución y, de paso, sugiere que el tema en redes sociales también debe ser regulado y se debe exigir licencia. Puras ideas tomadas del Partido Comunista de China.

Que a algunos hambrientalistas se les ha visto protestando contra la minería, pero cómo les gusta lucir el último modelo de iPhone y hacer largos viajes para asistir a los conciertos de artistas cuyos jets privados tienen récords de arrojar gases contaminantes a la atmósfera.

Que desde el IMA me soplan que el 16 de diciembre llegan los picnics a la tienda del pueblo en Juan Díaz-San Antonio y que al día siguiente se trasladará al sector de Pan de Azúcar. A esperarlas, que para todos hay.

Que, por los lados de la UNACHI, las aguas todavía andan turbias. Se conoció que a la decana de medicina le metieron su suspensión en medio de acusaciones de peculado. ¿Quién compone eso por allá?

Que ayer el profe Argote le metió su tanganazo en X al aviador Barboni, a quien, palabras más, palabras menos, le sugirió dejar la hipocresía y de ser baila la vara. ¡Eso dolió!

Que, a diferencia de otros años, esta vez se espera que el guandú no llegue a 8 y 10 dólares la libra; en ruta al interior, decenas de puestos a orilla de la calle vendían guandú del morado y pintado a solo 2 dólares la libra. Al fin un alivio para el bolsillo de los panameños para la cena de Navidad.

Que tremenda prédica, llena de fe, se tiró ayer un miembro de la Policía Nacional para disuadir a un ciudadano que pretendía lanzarse al vacío en el Puente de las Américas. Mil bendiciones para esa unidad.

Que la LPF va a tener que jugar con 13 o 14 equipos, porque después del sorteo del Mundial bajará la resolución de la Fifa ordenando que se restituya el derecho de los Potros del Este a participar en la primera división. ¡Otro revés para Manuel Arias!

Que un jodedor dice que la cuenta de Sal de las Redes ahora es manejada por la abogada “ambientalista” que Irma nombró con salario de 3k en Detroit.

Que “El Loco” recordándole a sus “haters” que con todo y que está asilado o desterrado, a consecuencia de un caso 100% falso, aún sigue siendo el político más popular y favorito de Panamá.

Que las elecciones del PP se enredan entre sospechas, dinero misterioso y la sombra del caso Caicedo. Hay preocupación por el origen del dinero que están usando algunos candidatos.