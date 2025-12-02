Que, de acuerdo con la encuesta de Doxa Panamá, la mayoría de los panameños abogan por abrir la mina. ¡Empleo y no cierres de calle es lo que la gente quiere!

Que por los lados de Detroit se declaró desierta la licitación para la contratación de la empresa que se encargará de la recolección de la basura. ¡A Irma se la está comiendo el tigre!

Que el “Cocobolo” Cedeño reveló que los taiwaneses les manifestaron que están buscando la manera de hacerle llegar a Mulino la solicitud de que por lo menos se les permita tener una oficina comercial en Panamá, ya que durante el GobierNito no les pararon bola.

Que las “fake news” andaban alborotadas por las redes antisociales. Algunos ociosos andaban regando falsos rumores sobre balaceras y muertos en las cárceles de Panamá.

Que, hablando de “fake news”, ayer corrió por redes un video hecho con IA en el que utilizaron la figura de “El Loco” para invitar a la gente a invertir su dinero en una plataforma financiera. “El Loco” alega que un gracioso o subnormal debe ser el autor del video.

Que “Bolo” debe ponerse las pilas con el tema del sobrecosto de la Ciudad Hospitalaria. “El Loco” recordó que hubo un sobrecosto por más de mil 500 millones de dólares.

Que el equipo Unión Coclé, bicampeón de la Liga Prom., tiene todo en regla para formar parte de la Liga Panameña de Fútbol.

Que muchos quedaron ardidos con las palabras del enviado de Trump, el pela’o Kevin, quien tiró flores a la gestión de Mulino.

Que la encuesta de DOXA dio la razón a lo dicho por el Amigo Fiel en el pleno de la Asamblea respecto a que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción, sino aplicar las que ya están vigentes. Por los lados de la coalición Vamos están cogidos y el primero que salió a rabiar fue “Luchito” Duke.

Que el perrediano “Peter”, reconociendo que durante la época de Martinelli este país vivió una bonanza económica que muchos añoran. ¡No se puede tapar el sol con un dedo!

Que el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Barú, Franklin Valdés, es el que mayor avance presenta con un 5.93% de un total de 30% de las firmas requeridas, hasta el pasado 30 de noviembre.

Que “La Brujita” preocupada por las apariciones de Mela en ciertas actividades junto al presidente, pero cuando Kenia saludaba sonriente a Cachaza desde el balcón, ahí no decía nada.

Que el proceso de revocatoria contra el alcalde de distrito de Colón, Diógenes Galván, también empezó con un ritmo que pinta a fracaso. Sus promotores apenas han logrado 263 firmas, un 0.50% del total requerido.

Que hoy se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.