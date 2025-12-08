La muerte se llevó a varios en las vías

Panamá- Al menos tres personas perdieron la vida la noche de ayer, en medio de distintos accidentes de tránsito ocurridos en la provincia de Panamá.

El caso más trágico ocurrió en el sector de Guna Nega, corregimiento de Ancón (ciudad capital), donde dos personas murieron luego de ser atropelladas por un vehículo entre el kilómetro 4 y 5 de la autopista Panamá-Colón.

Otro caso de atropello fatal se reportó en la vía Domingo Díaz, próximo a la entrada de Las Acacias, ubicada en el corregimiento de Don Bosco. El conductor de la camioneta involucrada en este fatal accidente de tránsito permaneció en la escena, mientras que el cuerpo de la víctima yacía a un par de metros detrás del vehículo.

Conductores que a diario transitan por esa importante vía de la ciudad capital aseguran que hace falta más iluminación, ya que muchas personas cruzan de noche de forma imprudente por ese punto y a veces los ven cuando ya los tienen encima.