Que un chusco se pregunta hasta cuándo el canal de la 12 de Octubre va a estar invitando a “Lady B” para hablar sobre temas que guardan relación con dictaduras y democracia. De verdad que hay medios donde confunden a victimarios con víctimas de la tiranía.

Que, tras la captura de “Plátano” Maduro, y ahora que el imperio se anda paseando con el “Big Stick” al hombro por su “patrio trasero”, al que no se ve ni se escucha es al perrediano “Peter”. ¿Por qué será?

Que al PTJ de Vamos también le andan recordando por ahí sus negocios con la Unachi de “doña” Stelvina. Su empresa ganó varios contratos con esa casa de estudio, pero un vidajena me dice que los mismos le fueron cancelados por no apoyar a Huevito en las primarias del PRD. Mira eso.

Que los maleantes se han dado a la tarea de robar y atacar a los usuarios de la Cinta Costera; hay temor entre la población que acude a pasar un rato de esparcimiento. La gente se pregunta: ¿y dónde está el SPI y la Policía en esos lares?

Que, a pesar de que cerca de un 90% de los técnicos de enfermería son mujeres, por primera vez en 20 años la presidencia de este gremio será ejercida por una mujer. Casos y cosas de la vida.

Que ayer un grupo de estudiantes intentó protestar frente a la residencia del embajador Marino, el enviado de Trump. Una acción totalmente impertinente por parte de pendejos que no miden consecuencias.

Que un criticón pregunta, ¿por qué esos grupos “izquierdistas” panameños, que protestan por todo y contra todo, no se van a la embajada de Venezuela a protestar por la liberación de su compatriota Olmedo Javier Núñez Peñalba?

Que “Luchito” Duke de Vamos ahora dice tener la fórmula para desarrollar el capital humano. Si es la misma fórmula que Irma prometió para arreglar el desastre de la basura en Detroit antes de ganar las elecciones, mejor quédate con ella.

Que la diputada Prado, antes de hacer críticas sobre la situación actual de los jueces de paz, debería informarse muy bien del desastre que resultó la justicia comunitaria bajo el mando de los municipios. Hay jueces, hasta con maestrías, que, en casos básicos, se enredaban al momento de aplicar la ley.

Que se volvió a aprobar en primer debate el proyecto de ley con el que se pretende establecer la reelección de rectores, decanos y vicedecanos solo por un periodo adicional. ¡Quieren acabar con los reinados tipo Etelvina!

Que le mandan a decir a “Lucho”, el procurador, que ponga el ojo en la fiscalía de delitos sexuales de La Chorrera, porque hay un caso en el que hay pruebas contundentes contra un individuo que se está aprovechando de una supuesta enfermedad para evadir la justicia. Y, ojo, pilas los fiscales, porque me cuentan que el sospechoso tiene familia en el sur y podría darse a la fuga. ¡Después no digan que no se los advertimos!

Que el “Cocobolo” Cedeño le andaba criticando ayer en el pleno a Maruja el proyecto de ley que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón. Palabras más, palabras menos, le dijo que el proyecto estaba mal redactado. Vea usted.