Que un chusco se pregunta si tendrá Baloisa ahora la valentía de interpretar la ley como se debe, sin la influencia maligna de la que la trajo de Chiriquí para joder al Loco.

Que un jodedor me asegura que la que más está rezando porque la audiencia de Jodebrecht se caiga es Isolda, la “procu” en tiempos de Cachaza. Ella sabe que quedarán al descubierto todas sus andanzas y las maquinaciones que empleaba para joder a los “enemigos” del poder de turno.

Que el Órgano Judicial anunció que la audiencia ordinaria del caso Jodebrecht será transmitida en vivo a través de su canal de YouTube, desde las 9:00 a.m. Compren sus sodas y palomitas.

Que el “profe” Argote seguía el fin de semana tirándole flores al gobierno. Dice que la entrada al Mercosur fue un acierto enorme. ¡Vea usted! ¿Se habrá peleado con Lombanita?

Que SENAFRONT llevó a cabo el lanzamiento de la Operación “Escudo de Acero”, dirigida al control territorial, reconocimiento, interdicción marítima e integración comunitaria, en coordinación interinstitucional.

Que Dino asegura que en su administración están cayendo mafias que operaban dentro de la CSS. ¡Queremos nombres!

Que Neftalí, marioneta de Juan Harvard, dice que el análisis que hizo el asistente de inteligencia artificial Grok sobre el proyecto de ley 301, que regula el alquiler turístico tipo Airbnb, es mucho más equilibrado que el de muchos todólogos que abundan en X. Un jodedor le mandó a decir al diputado que entonces mejor pongamos a Grok en la Asamblea. ¡Gancho al hígado!

Que Juan Diego dice que la administración alcaldicia de Irma no ha recibido ningún centavo del Gobierno y que lo único es el apoyo de la Autoridad de Aseo en la recolección de la basura. Se habrá preguntado el chico de Harvard cuánto le está costando a la Autoridad de Aseo mover toda la maquinaria y el personal para “tapar” la metida de pata de su amiguita.

Que, hablando de San Miguelito, la Autoridad de Aseo ha recogido más de 5 millones 500 mil libras de desechos en el distrito, en nueve días de operativo. ¡Padre santo!

Que se dice por ahí que en la Feria de las Flores y del Café no solo hubo rosas y buen café… que los mineros marcaron territorio y es que llegaron con maqueta, avatar de inteligencia artificial y hasta pantallas en tarimas principales. Más de uno salió diciendo: “Meto, la cosa está moderna por Boquete”.

Que la misma gente de siempre, con sus ideologías trasnochadas de siempre, son quienes en Panamá han salido a defender a “Plátano” Maduro, pero no dicen un carajo sobre los presos políticos que aún mantiene el régimen adentro de sus más insalubres mazmorras.

Que “El Loco” dando instrucciones a los diputados de RM para que apoyen la iniciativa legislativa con la que se pretende la eliminación de escoltas vitalicias del SPI a los expresidentes. Me cuentan que a Cachaza no le gusta la idea, aunque bien dice el dicho: quien tenga miedo, que se compre un perro.