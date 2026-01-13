Que la jueza Baloisa metió la pata en el primer día del caso Jodebrecht con eso de adelantar que valoraría ciertas pruebas cuando ni siquiera se ha garantizado el derecho al contradictorio, que no es más que el derecho de la defensa a repreguntar a los testigos y controvertir las pruebas.

Que Baloisa se ha vuelto un mar de contradicciones: en enero de 2025 suspendió la audiencia porque creía que el derecho al contradictorio debía cumplirse, pero ahora dice que, si el testigo no comparece, valorará la prueba conforme a la sana crítica. ¡Padre santo!

Que Baloisa debe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos protege el derecho al contradictorio como parte fundamental del debido proceso y del derecho de defensa, razón por la que valorar pruebas sin que los defensores tengan el chance de controvertirlas sería incurrir en una barbarie jurídica.

Que la exprocuradora condenada por abuso de autoridad estaba hablando cualquier cantidad de barbaridades jurídicas por los lados de la 12 de Octubre, queriendo hacerle creer a la gente que se puede condenar alegremente a cualquiera sin necesidad de que se garantice el derecho a la legítima defensa. ¿Vieron por qué fue juzgada y condenada?

Que para muchos litigantes resulta difícil digerir cómo una jueza dará valor a pruebas testimoniales que la justicia de Brasil, donde nació Odebrecht, declaró “inutilizables” por ser obtenidas "al margen de la ley” y que, para acabar de joder, ni siquiera tendrían los defensores la oportunidad de controvertir. ¡Tremenda locura!

Que hoy se someterá a primer debate el proyecto de ley 302, por el cual se establecen medidas para prevenir y sancionar estafas mediante uso de páginas web.

Que un morador de Detroit le recuerda a Irma que a pocos metros del municipio hay un lugar lleno de basura, exactamente por los alrededores de la cancha del colegio Louis Martin. Pregunta la gente si mandará a su cuadrilla o esperará a que Ovil haga el trabajo.

Que, hablando de Irma, un jodedor me cuenta que está apostando a que después del 18 de enero las 3 empresas que contrató por 3.4 melones para recoger la basura en San Miguelito la van a salvar del hueco donde está metida. El asunto es que no tiene plan B por si una o todas estas compañías no dan la talla.

Que, hablando de basura en Detroit, un chusco se pregunta: ¿quién le va a pagar a los trabajadores la plata que les quedará debiendo Revisalud?

Que por ahí corre el rumor de que Fox Sports compró Tigo Sports.

Que ayer andaba Michael Chen con un séquito por los lados de Centennial Mall; se le vio con laptop en mano y dando instrucciones. ¿Qué estaría tramando?

Que hoy el Consejo Municipal de Panamá elegirá a los nuevos miembros de las comisiones de trabajo permanente y la junta calificadora; todo indica que de nuevo ninguno de los representantes de Vamos presidirá alguna de estas comisiones.

Que “El Loco” les recordó a los medios que se mofan del caso Odebrecht que dichas acusaciones datan de los años 2008 y 2009, y que las mismas fueron donaciones políticas usadas para pagar gastos publicitarios políticos. Todos los medios, desde Medcom hasta TVN, pasando por el desprestigiado diario de la 12 de Octubre, facturaron con dineros de Odebrecht, sin excepción. Por tanto, les recordó que son igualmente responsables los receptores finales en caso de haber delito por recibir donaciones políticas.

Que un sondeo de la empresa Elemente, entre los empresarios, reveló que el 80% de los encuestados considera que el 2026 será un mejor año en materia económica que el 2025.