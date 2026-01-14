Que algunos cavernícolas del derecho insistían ayer en respaldar la decisión de Baloisa de valorar pruebas sin darle oportunidad a los defensores de ejercer el contradictorio, que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una garantía fundamental del debido proceso que asegura la igualdad de armas entre la fiscalía y la defensa.

Que un abogado de saco suda’o y moja’o comenta que, si la jueza Baloisa insiste en darle valor a testimonios que la defensa no tendrá la oportunidad de refutar, este juicio será como una pelea de tigre suelto contra burro amarrado. ¡Negar el derecho al contradictorio es negar el derecho de defensa!

Que “El Loco” anunciando que a los focopeados les viene bajando otro tanganazo desde el norte, relacionado con una ex agencia cerrada por malos manejos que les daba billete a los reyes del soborno, lavado y extorsión. ¡Les viene bajando un indictment!

Que ayer el ministro de salud reveló que en el lío de la crisis de la basura en San Miguelito el Gobierno Nacional ha destinado cerca de 700 mil dólares para, palabras más, palabras menos, evitar que la gente se ahogue en basura. ¡Ay, Irma, tu incapacidad nos está saliendo bien cara!

Que los trabajadores de Aduana le mandan a decir a los miembros de la Policía que trabajan en labores aduaneras que se quiten el chip de militares, que ellos son los que mandan y que hay que hacer lo que ellos digan; aduanas es una entidad civil y ellos son auxiliares.

Que hoy en la Asamblea se va a discutir el futuro de la carrera administrativa en el sector gubernamental, un tema del que muchos hablan, pero pocos acaban de entender.

Que la pelota sigue rodando tras conocerse que un juzgado negó ampliar el término de pruebas en un proceso contra BANISI, dentro del caso de RG Hotels y Panama Opportunity Partners. Es una decisión apegada al procedimiento que ha dejado comentarios sobre si en casos de alto calibre la forma debería imponerse al fondo.

Qué Chepebomba sonando para entrar en el parking de Yen Video.

Que un chusco comenta que a los jueces de paz destituidos les ha pasado, como dice el dicho: "los carniceros de hoy serán las reses del mañana". Muchos de ellos cometieron abusos en tema de justicia e hicieron sufrir a muchos con fallos tirados de los cabellos; hoy piden una justicia que muchos de ellos no supieron impartir ni administrar.

Que circula un video donde una joven dice que la rechazaron de un trabajo por tener la piel oscura. Increíble que este tipo de cosas sigan pasando en Panamá; ya es hora de empezar a sancionar por discriminación y racismo por este tipo de actitud de algunas empresas.

Que el Amigo Fiel les recordó a los títeres de Juan Harvard y a otros diputados que la corrupción no se combate haciendo “show”, sino con hechos, como lo hace Dino con las mafias enquistadas en la CSS.

Que el pleno de la Asamblea aprobó citar al director del IDAAN para que responda un cuestionario de 55 preguntas que guardan relación con la crisis del agua. ¡Para firme, Rutilio!

Que un curioso pregunta: ¿por qué si en la trama del mamotreto de Odebrecht se menciona a varios bancos, no se encuentra ningún representante de estos en el banquillo?