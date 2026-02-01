Sucesos - 01/2/26 - 03:18 PM

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

La víctima presenta heridas punzocortantes en diferentes partes de su cuerpo, según una revisión provisional realizada por funcionarios del Ministerio Público.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- El cuerpo sin vida de un hombre de 58 años fue hallado la mañana de este domingo, en el estacionamiento de una plaza comercial del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio a cargo de las investigaciones solicitará las imágenes de las cámaras de videovigilancia de los locales comerciales cercanos, en un intento por ubicar a los responsables de este hecho de sangre.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio a cargo de las investigaciones solicitará las imágenes de las cámaras de videovigilancia de los locales comerciales cercanos, en un intento por ubicar a los responsables de este hecho de sangre.

Este sería el segundo homicidio que se registra este año en el distrito de Arraiján.

 

 

