Sucesos - 01/2/26

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

La víctima fue trasladada al centro médico de Santa Fe, pero llegó sin signos vitales.

 

Por: Redacción / Critica -

Un hombre de 57 años perdió la vida la noche de este sábado luego de ser herido con un arma blanca durante una riña en un bar de la comunidad de Cucunati, Darién

El presunto agresor, cuya identidad no ha sido revelada, fue entregado por sus propios familiares y aprehendido por unidades del SENAFRONT cerca de su residencia en Caña Blanca.

La Fiscalía de Homicidios se encargó de las diligencias de inspección ocular y levantamiento del cadáver, mientras se continúa con las investigaciones correspondientes.

 

