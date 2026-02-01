Sucesos - 01/2/26 - 12:19 PM

Tragedia vial en El Valle de Antón

Por: Redacción Web -

Panamá- Una persona muerta, otra herida de gravedad y otras tres lesionadas fue el resultado de un vuelco ocurrido la mañana de este domingo, en la vía hacia La India Dormida, ubicada en El Valle, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Por el momento se presume que el conductor del vehículo, de color blanco, perdió el control del volante por razones que se desconocen, ocasionando que se volcara y terminara contra un árbol que se ubica en la orilla de la vía, después de dar varias vueltas.

Se investiga si el accidente se debió a un daño en el neumático trasero derecho, ya que cuando llegaron a la escena las unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de la Policía Nacional para sacar a uno de los heridos que había quedado atrapado y recuperar el cadáver, se percataron de que este estaba destruido.

Se presume que el vehículo golpeó el inicio de una alcantarilla que pasa bajo un vado de tierra instalado para dar acceso a una vivienda del lugar y luego terminó de lado contra el árbol.

Los lesionados fueron trasladados por unidades de la policía hasta un centro médico en El Valle de Antón, para que fueran evaluados.

