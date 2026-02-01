Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Panamá- Un muerto y dos heridos fue el saldo que dejó un ataque armado perpetrado anoche dentro de la barbería Alianza, ubicada a un costado del bar La Macaraqueña, en el corregimiento 24 de Diciembre, en Panamá Este.

La víctima, identificada como Olmedo Caballero Santos, se encontraba dentro del local comercial cortándose el cabello, cuando de pronto entró al lugar un sujeto —como si fuera un cliente más— y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego, le disparó y después escapó. Los balazos fueron tan certeros que Caballero cayó de la silla al suelo y murió en medio de la conmoción que ocasionó entre los clientes y barberos que se encontraban en el sitio a la hora del crimen, ya que otros dos jóvenes también fueron alcanzados por las balas.

Residentes del sector aseguran haber escuchado unas 8 detonaciones de arma de fuego, por lo que corrieron hacia la barbería para ver qué había ocurrido, encontrando la dantesca escena: el cadáver de Caballero en el suelo, entrelazado con la silla donde minutos antes estaba sentado, en medio de su propia sangre.

La Policía Nacional fue notificada del trágico suceso, por lo que varias unidades se presentaron a la barbería. Al llegar, ubicaron el cadáver y a los heridos, a los cuales trasladaron de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde se mantienen recluidos en condición estable.



