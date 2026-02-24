Show - 24/2/26 - 09:51 AM

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

En redes, han circulado fotografías, audios y montajes que supuestamente vinculan a la influencer con el narcotraficante.

 

Por: Redacción / Web -

María Julissa, influencer mexicana de OnlyFans, ha tenido que salir a desmentir que no es una de las mujeres que habría delatado —sin saberlo— el paradero de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. 

Autoridades mexicanas confirmaron que el líder del CJNG contaba con armamento de alto poder, incluido un lanzacohetes antitanque capaz de atacar blindados y aeronaves militares.

La creadora de contenido de 25 años, natural de Sonora, tuvo que salir a desmentir cualquier relación con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según explicaron las autoridades mexicanas, la operación contra el cabecilla del grupo criminal se habría concretado tras el seguimiento a personas de su entorno cercano, incluyendo una presunta pareja sentimental con la que se habría reunido en una zona rural del municipio de Tapalpa. 

A partir de esa historia, usuarios en internet comenzaron a señalar a María Julissa —influencer conocida por su contenido sobre estilo de vida, moda y deportes— como la mujer implicada, algo que ella negó de manera tajante.

Al ver lo que pasaba, ella decidió pronunciarse ante la difusión de rumores que, además de ser falsos, podrían exponerla a situaciones de riesgo. “Quiero dejarlo claro: no tengo nada que ver con esa situación”, señaló en su comunicado.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de ese material, y la propia creadora advirtió que muchas imágenes y grabaciones pueden ser manipuladas.

María tiene unos 3.5 millones de seguidores en su cuenta principal de Instagram. 

 

