ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) cayó sin previo aviso el sábado 21 de febrero en las agencias de Tigo y Más Móvil dentro de Multiplaza, en San Francisco. Fue una inspección simultánea para ver cómo están atendiendo al cliente.

En el operativo revisaron tiempos de espera, calidad de atención y si se están respetando los derechos de los usuarios. La ley le da esa potestad a la ASEP y decidieron ejercerla sin previo aviso.

Al frente estuvieron el director Nacional de Telecomunicaciones (TELCO), Alkin Saucedo, y el director de Atención al Usuario, Edwin González, acompañados de equipos técnicos y legales.

Durante la jornada hubo verificaciones internas, entrevistas a clientes y revisión de procesos en ambas agencias.

Según explicó Saucedo, encontraron “oportunidades de mejora” que ahora serán evaluadas bajo los procedimientos administrativos. Fue claro: si hay que aplicar medidas, se aplicarán como manda la ley.

Por su parte, González aseguró que esto apenas empieza. La intención es visitar todas las tiendas de empresas telefónicas a nivel nacional, porque —dijo— la responsabilidad es que el usuario no tenga que esperar horas para resolver un problema.

Entre los principales reclamos detectados están fallas en la calidad del servicio, interrupciones por trabajos de fibra óptica y la facturación completa de periodos en los que el servicio estuvo suspendido, obligando a la gente a ir presencialmente a pelear devoluciones.

Durante la inspección, funcionarios de la ASEP incluso intervinieron en algunos casos de cobros anticipados, orientando a usuarios en tiempo real. El mensaje quedó claro: la supervisión será permanente en el sector telecomunicaciones.