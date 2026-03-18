Que un chusco me asegura que por los lados del Ministerio Público andan guabinosos y aún no han notificado a Kenia, la procu de Cachaza, de la resolución que admitió la querella penal presentada por el licen Roiz Navarro por la comisión de diversos delitos, entre ellos contra la administración de justicia. ¿Todavía Isolda sigue teniendo tanto poder en el MP?

Que, ante el grado de apatía del MP con relación a la querella contra Kenia y Picuiro, los querellantes no descartan solicitar una audiencia de afectación de derechos, ya que se han presentado varias solicitudes que no ha atendido la gente de “Lucho”.

Que el MP admitió otra de las más de 12 querellas penales que “El Loco” ha presentado contra los sicarios de la desinformación y extorsionadores de Foco. Ojalá que en esta ocasión los fiscales no se hagan los chivos locos, como en su momento lo hizo Caraballo.

Que a Irma, la que no pudo con la basura en San Miguelito, se le viene un caso feo por abuso de autoridad y extralimitación de funciones... ¡Ay, mi madre! Tremendo lío.

Que el Gabinete aprobó un plan de financiamiento para cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado por hasta doce mil millones de dólares.

Que los diputados de la Cuevita buscan regular el uso de drones en actividades agropecuarias, pesqueras y agrícolas… Mira tú… ¿Para qué estará usando esa gente los drones?

Que avanza un proyecto de ley para darle chen chen del Estado a las juntas de carnaval debidamente establecidas.

Que ya no solo es el etanol, ahora también se busca pasar una ley para usar el hidrógeno verde como combustible… Apúrense porque el precio de la gasolina va para arriba sin freno.

Que, hablando de biocombustibles, el Amigo Fiel se mostró sorprendido por los argumentos de algunos diputados en contra del uso del etanol y les recordó ayer que este se usa masivamente en países como Brasil y Gringolandia, y que no ha escuchado a nadie por allá quejándose.

Que ahora los diputados buscan que las empresas eléctricas se hagan responsables y compensen a los usuarios por daños sufridos a equipos eléctricos por fallas en el servicio eléctrico.

Que Betserai le quiere poner un tope máximo al cobro de los corredores Norte y Sur… ¿Le habrá preguntado primero a los tenedores de bonos o es puro show?

Que piden al administrador general de la Anati aclarar por qué, faltando únicamente la resolución de adjudicación (título de propiedad), se quieren archivar expedientes de Pinogana, Chepigana y Santa Fe de Darién, luego de 5, 10 o más años de trámites y habiendo cumplido con la Ley 24 de 2006 sobre regulación masiva de tierras.

Que la Comisión de Credenciales mandó a archivar seis carpetillas relacionadas con denuncias y querellas penales.

Que Robertito, el vice, volvió a poncharse en el ámbito judicial luego de que el Tribunal Superior resolviera no conceder un amparo que presentó contra el Acuerdo 270, relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) del corregimiento de San Francisco. ¡Váyase por la orillita!

Que la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por Bukele, aprobó ayer una reforma constitucional que permite la cadena perpetua de prisión para homicidas, violadores y terroristas… Bueno, por ahí hay quienes se preguntan: ¿y en Panamá pa’ cuando?