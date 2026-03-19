Que un chusco de la política comenta que el mamotreto de movimiento político que está armando Martín “sin visa” está lleno de gente acostumbrada a vivir de subsidios, becas, ayudas, auxilios, botellas y palancas. Bestia, ¡dura esa! ¡Puros ninis!

Que ese mismo chusco asegura que Martincito no conoce otra forma de vivir que no sea del Estado, ONGs zurdas e influencias diplomáticas.

Que Lamezuela intentó extorsionar a uno de los involucrados en el caso de narcotráfico “El Gallero” y, cuando el man lo amenazó, corrió a pedir protección. Por eso digo que este es el país de lo real maravilloso, en donde ciertos “comunicadores” (que algunos despistados confunden con periodistas) intentan extorsionar a los narcos… Un curioso se pregunta, en este caso, ¿quién es el delincuente?

Que pronto el veterano dirigente de los jubilados de la coordinadora Fecha, Héctor Ávila, pasará por el quirófano. El viejito de El Chorrillo necesita dos pintas de sangre y espera las donaciones, las cuales deben hacerse al banco de sangre de la CSS.

Que en la auditoría a la mina no se han dado hallazgos de incumplimiento o de que se ande utilizando cianuro como bochinchosamente andaban regando por ahí los “hambrientalistas” del CIAM. Vamos a ver ahora con qué cuentos se salen.

Que Alejandro Pérez fue visto ayer, en horas de la tarde, por los lados de Deli Gourmet, en Obarrio, metiéndose un par de pastelitos con café.

Que la gente del MOP estuvo por Río Abajo despejando las dudas a los dueños de negocios que se verán afectados por el proyecto de ensanche de la Vía España. Les dijeron que el 30 de marzo no habrá desalojo y que aún no hay fecha definida para ello.

Que “Bolota” anunciando que tiene un proyecto de ley para que las investigaciones contra los policías sean más objetivas porque, según él, eso de la DRP no funciona, pues no cree en esa vaina de policía investigando a policía.

Que la gente del Senniaf dejó como bochinchosa a la diputada Brenes: dicen que es mentira que haya niñas de 8 y 9 años en estado de embarazo en los albergues.

Que el Amigo Fiel mandó a preguntar la fecha de cumpleaños de Lucy, ya que hay un diputado del 8-4 que se la pasa mencionándola todos los días.

Que el “Cocobolo” Cedeño solicitó que se baje a primer debate su proyecto de ley sobre derecho a réplica para escuchar a los gremios periodísticos.

Que, hablando de “Cocobolo” Cedeño, ayer reconoció en el pleno que como cocinero está en panga. ¿No me diga que no sabe ni freír un huevo?

Que, a los que andan quejándose desde Darién por el tema de la adjudicación de tierras, desde la Anati le aclaran que tienen todo el derecho de aplicar para tramitar la titulación de la propiedad, pero que deben hacerlo bajo la ley correspondiente (ley 37 de 2016 o ley 80 de 2009), lo cual no les saldría GRATIS como lo quieren hacer con la Ley 24 de 2006.

Que a los sicarios de la desinformación, patrocinados por la designada “reina de la extorsión”, como que les gusta esa vaina de exaltar la figura de violadores, estafadores y todo tipo de gente con conductas desviadas. Por ahí ronda una entrevista que hizo el “huevas” de Lamezuela a otro “huevas” que engañó a la gente con el cuento de que iban a pasar una Navidad en la nieve. La “entrevista” es vomitiva. ¡Partida de anormales y desenfocados!

Que, durante el debate en el pleno del proyecto de ley para la prevención, tratamiento y control de la ludopatía, “Huevito” Pineda dijo que los panameños se gastan por año más de 500 millones de dólares en los casinos y en el casino que más se juega está en Los Andes, San Miguelito.

Que, hablando de “Huevito”, dice que dentro de su personal hay personas con problemas de ludopatía a las que les da permiso para que vayan a tratarse ese trastorno adictivo todos los jueves. ¡Mira tú!