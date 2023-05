Que Mayín Correa estuvo hospitalizada tras presentar dificultades cardiorrespiratorias, cuando se encontraba fuera del país, pero tras una revisión médica, debe retornar hoy a casa.

Que un jodedor sostiene que Chanis demostró tener más bemoles que Henri y Francolini al acudir a la audiencia del caso New Business.

Que un chusco -tras observar el desempeño de Baloisa- exclamó que no le extrañaría que desde antes del juicio, ya tenga el borrador de condena. ¡Eso sólo sucede en la justicia de #Panamá!

Que el fiscal Uris Vargas revivió ayer los PowerPoint de su jefa "La Espía" Isolda, para luego reconocer en plena audiencia, que "uno se pierde" con tantos números, porque a los abogados, no nos gustan las Matemáticas y se apoyan en analistas como Eliseo. ¡Váyasealaverdura.com!

Que el "Comando" Pino destacó que han destruido 33,174 armas y decomisado 465 toneladas de drogas, de julio del 2019 a mayo del 2023. La acción se sustenta con hechos, exclamó. ¡Firme, que no son curvos!

Que a uno de los que recibió "mamey" por los de los acuerdos, uno de los propios beneficiados lo grabó. ¡Ese es su seguro para que le cumplieran...pero como dice Marcos 4:22: "no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a 1uz". ¡Busquen a Dios!

Que alguien me explique cómo un abogado que estaba detenido, podía representar a Mike y pactar un acuerdo con los fiscales "Filemón y Mortadelo" en el caso New Business. ¡Eso solo pasa en Panamá!

Que "El Loco" vota el domingo en la mesa 391 del colegio Richard Newmann, en las primarias de Realizando Metas. Los otros precandidatos: Rubén Daríoa Campos, en la escuela República de Colombia (San Miguelito); Francisco Ameglio , escuela Corozal Afuera (La Chorrera). Me falta David Ochy.

Que dice un leguleyo auditor que en lo de New Business, los Fiscales quieren probar que "El Loco" es dueño de la mayoría de las acciones y la defensa que nadie vio a El Loco dar ninguna orden".

Que los Fiscales deben probar es que el chen chen que puso "El Loco" para comprar las acciones provino de un delito con género y especie, y la defensa requeteprobar que tuvo origen lícito.

Que para los Fiscales es delito usar testaferros. Y si los testigos actuarios firmaron en momentos y lugares distintos es un delito. Y si las partes no se vieron las caras cuando se firmó el documento, es un delito. Pero eso podría ser falsedad sin dolo, que no es delito, mucho menos sería blanqueo.

Que dice un necio que ya tiene a mano escrituras públicas protocolizadas ante notario y registradas, de actividades inmobiliarias del Tío Bobby, donde hay testaferros, testigos actuarios que firman en otro momento y lugar, y donde las partes contratantes no se han visto las caras.

Que otra cosa que los Fiscales ignoran, es que cuando se gana una licitación y el Estado da el adelanto del chen chen, ese biyuyo se puede usar en lo que consideren que es prioritario, sin que sea obligatorio que sea en lo de la licitación.

Que a la institución oficial, a la Contraloría y al Estado le importa que lo licitado se concluya dentro de los parámetros pactados, en la fecha acordada y garantizando lo que se entregue. No importa si el adelanto se gastó en un automóvil, en un crucero o para concluir otra obra. Por eso no hay corrupción, ni hay peculado en lo de New Business, difícil entonces el blanqueo de capitales.

Que la deuda global se disparó a $305 billones. ¡Esta vaina va a explotar!

