Mundo - 12/2/26 - 12:00 AM

17 ciudades mexicanas entre las más peligrosas

Por: Ciudad de México EFE -

La organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal sitúo este miércoles a México como el país que tiene un mayor número de ciudades dentro de las 50 más violentas del mundo, con 17 urbes, seguido por Colombia y Ecuador, de acuerdo a su informe anual de 2025.

La más violenta a nivel global es la capital de Haití, Puerto Príncipe, con más de 197 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida de Babahoyo (Ecuador), con 166 homicidios; y Mandela Bay (Sudáfrica), con 119; mientras que las mexicanas Culiacán (Sinaloa, noroeste), con 103 homicidios; y Ciudad Obregón (Sonora, noroeste), con 90, que ocupan la sexta y novena posición, respectivamente.

No obstante, según remarcaron organizaciones como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, es la primera vez desde 2013 que el país norteamericano solo tiene dos municipios entre los diez más violentos, a la vez que destacaron que la mayoría de ciudades mexicanas presentan tasas inferiores a las observadas durante los años previos.

Las otras urbes mexicanas del país integradas en la lista son Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Chihuahua, Hermosillo, el Área Metropolitana del Valle de México y León.

