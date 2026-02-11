David Murcia acusa a candidato presidencial colombiano de timarle $1.3 millones

El estafador colombiano David Murcia Guzmán presentó una queja disciplinaria contra el candidato presidencial del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, por supuestamente haberlo timado hace casi 20 años, cuando era su abogado, con 5,000 millones de pesos colombianos (unos $1.3 millones de hoy).

Murcia, quien cumple una condena de 22 años en la cárcel de la ciudad caribeña de Valledupar por los delitos de captación masiva y habitual de dineros del público y lavado de activos agravado, afirmó que De la Espriella cometió "graves faltas a la ética profesional, a los deberes del abogado defensor y a la confianza legítima depositada en su gestión".

"De la Espriella aceptó asumir mi defensa penal previo pago anticipado de honorarios por la suma aproximada de 5,000 millones de pesos, cifra que se le pagó en efectivo por parte de mi equipo de trabajo", explicó Murcia en la queja presentada ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Murcia agregó que el abogado, "de manera abrupta, irresponsable y mediática, renunció públicamente" a defenderlo, "afirmando haber sido 'engañado'" sin "agotar los deberes mínimos de lealtad, reserva profesional y diligencia y sin devolver los honorarios pagados, ni rendir cuentas, ni ofrecer explicación jurídica alguna".

Por esa razón, solicitó a la autoridad judicial realizar una investigación, interponer las sanciones disciplinarias correspondientes y ordenar la devolución del dinero "de los honorarios indebidamente percibidos, si a ellos hubiere lugar".

La carrera por la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo 31 de mayo se presenta cada vez más reñida entre el senador de izquierdas Iván Cepeda y el abogado De la Espriella, quienes aparecen en situación de empate técnico en una encuesta publicada el sábado pasado y se perfilan como los más opcionados para pasar a una segunda vuelta que, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.

El caso DMG

Murcia Guzmán, fundador del grupo DMG, fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Panamá y deportado a Colombia después de que las autoridades intervinieran su conglomerado empresarial con el que captaba dinero mediante tarjetas prepago.

Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos para cumplir una condena por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, tras lo cual fue deportado a Colombia, donde en 2009 fue condenado por los delitos cometidos en el país.

La Fiscalía colombiana informó en su momento que encontró en los discos duros de las computadoras de la compañía DMG información que demostró que manejaba una doble contabilidad y que la firma captó, solamente en 2007 y 2008, un total de 2,140 millones de dólares.