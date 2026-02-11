Mundo - 11/2/26 - 12:51 PM

Polémica. Un tribunal ruso exige a un hombre dejar de llamarse Jesús Cristo

Se le ordenó al Registro Civil del distrito Novo-Savinovski de Kazán restaurar el nombre de pila de este ciudadano.

 

Por: Moscú/EFE -

Un tribunal de la ciudad rusa de Kazán exigió este miércoles a un ciudadano dejar de llamarse Jesús Cristo para recuperar su nombre de pila en los documentos.

“El Tribunal del distrito Novo-Savinovski de Kazán ordenó a la oficina del Registro Civil restaurar el antiguo nombre de un residente de Kazán llamado Jesús Cristo”, dice el falló, citado por el portal Bisness Online.

Según el medio, la decisión del tribunal se debe a una petición de la fiscalía local.

El año pasado, un tribunal de Kazán multó a ese ciudadano ruso, cuyo nombre original es Yevgueni Chekuláev, con 60,000 rublos (unos $780.00) por registrar de forma fraudulenta a varios extranjeros en su domicilio.

Más tarde, la Justicia condenó a dos años de prisión con suspensión condicional de pena al mismo ciudadano por un delito similar. 

Te puede interesar

David Murcia acusa a candidato presidencial colombiano de timarle $1.3 millones

David Murcia acusa a candidato presidencial colombiano de timarle $1.3 millones

 Febrero 11, 2026
Polémica. Un tribunal ruso exige a un hombre dejar de llamarse Jesús Cristo

Polémica. Un tribunal ruso exige a un hombre dejar de llamarse Jesús Cristo

 Febrero 11, 2026
Futuro de PDVSA en la agenda del Secretario de Energía de EE.UU. en Venezuela

Futuro de PDVSA en la agenda del Secretario de Energía de EE.UU. en Venezuela

 Febrero 11, 2026
Incursión de drones de un cartel provocó el cierre áereo en El Paso Texas

Incursión de drones de un cartel provocó el cierre áereo en El Paso Texas

 Febrero 11, 2026
Exigen prisión preventiva para alcalde de Guayaquil por delincuencia organizada

Exigen prisión preventiva para alcalde de Guayaquil por delincuencia organizada

 Febrero 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"