Acusan a médico de abusar de 38 pacientes en Inglaterra, entre ellos, un menor

También enfrenta cargos por 32 agresiones sexuales, 17 con penetración, y un intento de agresión sexual con penetración.

 

Un médico británico es acusado de agredir sexualmente a 38 de sus pacientes, entre ellos un menor de 13 años, en hospitales del centro de Inglaterra, anunció la fiscalía de ese país.

El sujeto conocido como Nathaniel Spencer, de 38 años, enfrenta cargos por "varios delitos sexuales graves cometidos contra pacientes mientras ejercía como médico", indicó el viernes Ben Samples, fiscal adjunto en la región de West Midlands.

Los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2021 en el hospital Royal Stoke, en Stoke-on-Trent, y posteriormente en el hospital Russells Hall de Dudley, cerca de Birmingham, situados a unos sesenta kilómetros de distancia.

Además, la fiscalía señala 38 presuntas víctimas, entre ellas un menor de 13 años, de este exmédico residente a quien se le ha prohibido ejercer.

El sujeto, que reside en las afueras de Birmingham, deberá compararse en el tribunal de North Staffordshire, en Newcastle-under-Lyme, el 20 de enero.

