Mundo - 07/1/26 - 12:00 AM

Advierten a Machado que Premio Nobel no es transferible

Por: Redacción EFE -

El Instituto Nobel noruego confirmó ayer que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase la víspera que quería "compartirlo" con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre", dijo a EFE el portavoz Erik Aasheim.

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", matizó el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense 'Fox News' que "ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él".

En la entrevista, agradeció al presidente de EE. UU. las "valientes acciones" que condujeron el sábado al secuestro del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció que no ha hablado personalmente con él desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo del presidente de EE. UU., que tras la captura de Maduro le ha negado el respaldo para liderar una transición en Venezuela.

