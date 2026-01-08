Mundo - 08/1/26 - 12:00 AM

Piden liberación de yerno de Edmundo

Por: Redacción EFE -

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, volvió a defender ayer miércoles que el "primer paso" para una "genuina transición a la democracia en Venezuela" pasa por la liberación de "cada uno de los presos políticos" que hay en el país caribeño, como Rafael Tudares, "héroe" y yerno de Edmundo González.

Machado, lo dijo en su cuenta de X, a propósito del aniversario de la detención hace un año de Tudares, que fue apresado tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro en 2025.

"Hoy se cumple un año del día en el que el régimen secuestró frente a sus hijos y esposa a Rafael Tudares, yerno de nuestro presidente Edmundo González Urrutia. Rafael se encuentra en desaparición forzada. Mariana, su esposa, y toda la familia, ha pasado 365 días de angustia y desesperación sin poder verlo o saber de él", escribió Machado en la red social.

Y agregó: "Venezuela y el mundo saben que Rafael es un héroe, que lo secuestraron para intentar doblegar a una familia valiente que se ha mantenido firme en la defensa de la voluntad de todos los venezolanos".

"La libertad de Rafael y de cada uno de los presos políticos es nuestra absoluta prioridad y es el primer paso para una genuina transición a la democracia en Venezuela", concluyó Machado.

