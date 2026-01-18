Al menos 10 muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el sur de España, que ha dejado al menos 10 muertos y 25 heridos graves, ha provocado caos en varias estaciones y que se haya suspendido el servicio para este lunes entre Madrid y varias ciudades de la región de Andalucía.



El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid y 317 viajeros descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.



La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva quedará suspendida durante "al menos durante todo el lunes 19 de enero", según informó en X, la empresa estatal Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria.



Las estaciones de Atocha (Madrid), Sevilla, Córdoba y Málaga permanecerán abiertas toda la noche para alojar a los cientos de pasajeros que no han podido coger sus trenes.



A las 11:00 horas de este domingo las oficinas de alquiler de coches abiertas en la estación de Atocha tienen largas filas en sus mostradores, mientras que las oficinas de atención al cliente de Renfe también tratan de dar respuesta a las demandas de los viajeros.



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cancelar su agenda del lunes para atender este accidente y aseguró que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes.