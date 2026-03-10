Cuba acusa a Noboa de 'servilismo' a EE.UU. tras expulsión de diplomáticos

El Gobierno cubano acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de mentir "cínicamente" y actuar con "servilismo evidente para complacer" a EE.UU. tras la expulsión de los diplomáticos de la isla acreditados en el país andino.



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, cargó en redes sociales contra Noboa, quien la víspera acusó a los expulsados de injerencia en actividades "políticas", "de disidencia y "violentas" en Ecuador.



Noboa "miente cínicamente, con pretextos fabricados sobre la actuación del personal diplomático de Cuba en esa nación, y se jacta de haberlos expulsado. Lo hace con servilismo evidente para complacer al Gobierno de EE.UU.", afirmó.



Agregó que el presidente ecuatoriano es "conocido por su vocación de desconocer y violar el derecho internacional, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y puso como ejemplo el asalto a la embajada de México en Quito.



Noboa aseguró en Radio Sucre que "había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos" y que el Gobierno tenía "evidencia suficiente" al respecto.



El pasado viernes, el Gobierno cubano anunció el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar a todo su personal diplomático, consular y administrativo en 48 horas.



El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la "arbitraria", "injustificada", "hostil", "unilateral e inamistosa" medida del Gobierno de Ecuador.