Mundo - 10/3/26 - 02:30 PM

Cuba acusa a Noboa de 'servilismo' a EE.UU. tras expulsión de diplomáticos

El pasado viernes, el Gobierno cubano anunció el cese total de las actividades de su embajada en Quito.

 

Por: La Habana/EFE -

El Gobierno cubano acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de mentir "cínicamente" y actuar con "servilismo evidente para complacer" a EE.UU. tras la expulsión de los diplomáticos de la isla acreditados en el país andino.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, cargó en redes sociales contra Noboa, quien la víspera acusó a los expulsados de injerencia en actividades "políticas", "de disidencia y "violentas" en Ecuador.

Noboa "miente cínicamente, con pretextos fabricados sobre la actuación del personal diplomático de Cuba en esa nación, y se jacta de haberlos expulsado. Lo hace con servilismo evidente para complacer al Gobierno de EE.UU.", afirmó.

Agregó que el presidente ecuatoriano es "conocido por su vocación de desconocer y violar el derecho internacional, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y puso como ejemplo el asalto a la embajada de México en Quito.

Noboa aseguró en Radio Sucre que "había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos" y que el Gobierno tenía "evidencia suficiente" al respecto.

El pasado viernes, el Gobierno cubano anunció el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar a todo su personal diplomático, consular y administrativo en 48 horas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la "arbitraria", "injustificada", "hostil", "unilateral e inamistosa" medida del Gobierno de Ecuador. 

Te puede interesar

Cuba acusa a Noboa de 'servilismo' a EE.UU. tras expulsión de diplomáticos

Cuba acusa a Noboa de 'servilismo' a EE.UU. tras expulsión de diplomáticos

 Marzo 10, 2026
Miami: Donald Trump visita El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

Miami: Donald Trump visita El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

 Marzo 10, 2026
La SIP reporta uno de los 'peores' años para la libertad de prensa en América

La SIP reporta uno de los 'peores' años para la libertad de prensa en América

 Marzo 10, 2026
La mitad de los misiles iraníes disparados a Israel tenían bombas de racimo

La mitad de los misiles iraníes disparados a Israel tenían bombas de racimo

 Marzo 10, 2026
G7, listo para actuar 'de forma urgente' para estabilizar precios del petróleo

G7, listo para actuar 'de forma urgente' para estabilizar precios del petróleo

 Marzo 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio escapó y lo atraparon

Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio escapó y lo atraparon