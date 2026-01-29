Mundo - 29/1/26 - 04:20 PM

American Airlines dice estar "lista" para reanudar vuelos hacia Venezuela

La empresa explicó que está a la espera de recibir el visto bueno por parte del Gobierno de Donald Trump para poder comenzar a operar de nuevo las rutas hacia el país suramericano.

 

Por: Washington/EFE -

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que está "lista" para reanudar las rutas comerciales desde EE.UU. hacia Venezuela, después de casi siete años sin conexiones.

En un comunicado, la empresa explicó que está a la espera de recibir el visto bueno por parte del Gobierno de Donald Trump para poder comenzar a operar de nuevo las rutas hacia el país suramericano.

"Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con EE.UU. y estamos listos para reanudar esa increíble relación", escribió el consejero delegado de la compañía, Nat Pieper.

El anuncio de la aerolínea llegó horas después de que el presidente Trump adelantara que levantaría el veto que EE.UU. impuso en 2019 a los vuelos comerciales y de cargo entre ambas naciones.

Trump afirmó en una reunión de su gabinete que le había dado instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) para que, levantara las restricciones, tras haber conversado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En el comunicado, American Airlines indició que está trabajando "de cerca" con las autoridades federales para obtener los permisos necesarios y realizar las evaluaciones de seguridad pertinentes antes de reanudar las operaciones.

Washington y Caracas han acercado posiciones en las últimas después de años de tensiones que llegaron a su punto álgido el pasado 3 de enero, cuando EE.UU. llevó a cabo una intervención militar para arrestar al presidente Nicolás Maduro y traerlo a Nueva York, donde enfrenta cargos por presunto narcotráfico.

Trump, quien orquestó la política de máxima presión hacia Venezuela durante su primer mandato, rompiendo relaciones diplomáticas con el país caribeño, ha mantenido contacto directo con Rodríguez, a quien calificó de una "gran persona". 

