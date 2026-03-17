Israel asegura haber matado a Ali Lariyani, uno de los más duros en Irán

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra «infraestructuras del régimen» iraní.

«Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno», dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado.



Minutos antes, el departamento de prensa de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había emitido otra breve nota en la que confirmaba la operación: «El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní», acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el «hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí».



La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.



Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.

«Alta rotación en la cúpula iraní»

Sobre la supuesta ejecución de Lariyani, el ministro de Defensa aseguró hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había referido recientemente a la «alta tasa de rotación en la cúpula iraní» y que ahora ésta «incluso está aumentando».

En los ataques de anoche, Israel también ha dado por muerto al comandante de la milicia paramilitar iraní Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria), Gholamreza Soleimani.



«Ayer (lunes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia de las FDI, atacó y eliminó a Gholamreza Soleimani, quien se desempeñó como comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años», indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

Según Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel «continúan operando en Irán con gran fuerza, contra objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todas las áreas, lo que hace retroceder a Irán décadas».

Esta mañana, el Ejército israelí anunció una nueva «oleada de ataques a gran escala» contra infraestructura del régimen iraní en todo Teherán, tras los lanzados anoche contra varias ciudades del país, incluida la capital.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron en un comunicado de ataques simultáneos a la «infraestructura del régimen» iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz y Tabriz.

Sobre los impactos en Teherán, el Ejército israelí precisó hoy que, entre las instalaciones afectadas, estaban el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia Basij.