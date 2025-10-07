Apuñalan a alcaldesa recién elegida en Alemania

Iris Stalzer, alcaldesa recién elegida de Herdecke, fue encontrada con heridas graves cerca de su domicilio.

Stalzer, del Partido Socialdemócrata (SPD), de centroizquierda, presentaba múltiples puñaladas, según informaron fuentes de seguridad.

La dama de 57 años ganó la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Herdecke en septiembre, durante las elecciones locales en el estado de Renania del Norte-Westfalia.

Ella es de una pequeña ciudad a orillas del río Ruhr, tiene una población de 22 500 habitantes. Stalzer derrotó a su rival conservador con el 52,2 por ciento de los votos. Según su página web, Stalzer es abogada, está casada y tiene dos hijos adolescentes.

"Un acto odioso" escribió en X el canciller de Alemania, Friedrich Merz."Tememos por su vida", agregó Merz. En estos momentos, se está llevando a cabo una importante operación policial en la localidad de Herdecke.