Arévalo pide diálogo regional y destaca el 'salto' económico de Guatemala

Bernardo Arévalo planteó que la región debe redefinir su papel en un escenario internacional donde los contornos tradicionales se han perdido.

 

Por: Ciudad de Panamá/EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, defendió este miércoles en Panamá la necesidad de un diálogo regional robusto para navegar un orden global "que está cambiando", y presentó los avances de su país, que en 2025 alcanzó su mejor calificación crediticia histórica y un crecimiento del 4,1%.

Durante la inauguración del II Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, Arévalo planteó que la región debe redefinir su papel en un escenario internacional donde los contornos tradicionales se han perdido.

"El orden global e internacional que habíamos dado por sentado está en flujo, está cambiando", advirtió el mandatario, tras asegurar que ante este escenario de incertidumbre "lo único que nos va a servir para darle forma a ese mundo que perdió sus contornos será el diálogo".

"Necesitamos recurrir al diálogo para entender las transformaciones y orientarlas", afirmó ante sus homólogos.

El gobernante guatemalteco detalló que su Administración ha implementado un programa de reformas "de una magnitud sin precedentes" centrado en el combate a la corrupción y el rescate de las instituciones.

Destacó la aprobación de leyes clave como la de infraestructura vial, competencia y una reforma profunda al régimen de alianzas público-privadas para atraer inversión extranjera en transporte, energía y agua.

Arévalo subrayó que Guatemala continúa creciendo impulsada por la inversión pública y un dinamismo récord de remesas, que superaron los $25.000 millones en 2025.

En el contexto de las acciones estratégicas para seguir impulsando el desarrollo de Guatemala, el mandatario delineó cuatro prioridades para su gestión: transporte público, acceso universal a la red eléctrica, mejora de la red vial e inversión en capital humano para consolidar una "prosperidad compartida".

El foro, considerado el 'Davos latinoamericano', es organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Gobierno de Panamá.

En esta segunda edición, que tiene al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como invitado de honor, se reúnen ocho mandatarios y unas 2,500 personas para debatir soluciones sobre el crecimiento inclusivo y los retos urgentes de la región.

