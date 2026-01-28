Asfura moldea el Gabinete de Gobierno como nuevo presidente de Honduras

El nuevo presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, continuará moldeando su Gabinete de Gobierno y ordenará que se inicie un proyecto de mantenimiento de carreteras importantes, con el objetivo de que haya una mayor movilización de turistas durante las vacaciones de Semana Santa.

"En su segundo día de trabajo el presidente continuará con los nombramientos de algunos de los ministros y directores que están pendientes y ordenará el mantenimiento inmediato de carreteras importantes que están muy malas, para apoyar la actividad del turismo con la llegada de la Semana Santa", dijo escuetamente a EFE uno de los colaboradores cercanos de Asfura.

Agregó que el mandatario "no es un hombre al que le gusta estar encerrado en una oficina" y "cumplirá con su promesa de trabajar por el país desde su primer día de gobierno".

Asfura asumió el martes para el cuatrienio 2026-2030 en sustitución de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, quien no lo reconoció como nuevo mandatario, aunque en el último día de su Gobierno le deseó "suerte".

Reiterando sus promesas de campaña, Asfura dijo en su discurso de toma de posesión que tienen que ponerse "a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras".

"El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir", dijo.

Añadió que "la descentralización es importante para la gobernanza" y que en ese sentido trabajará con las 298 alcaldías del país "sin ningún distingo de color político".

Restaurar y fortalecer la institucionalidad

Asfura es poco dado a los formalismos y protocolos, prefiriendo ir a sus labores conduciendo su propio vehículo, de pantalón vaquero, camisa arremangada y zapatos de trabajo.

Para el analista Manuel Torres, son muchos los retos que tiene el nuevo gobernante, y "entre ellos es fundamental restaurar y fortalecer la institucionalidad pública, pero desde una perspectiva de derecho y no política partidaria".

Asfura recibió un país de diez millones de habitantes de los que más del 60% vive en condiciones de pobreza, una deuda interna y externa que roza los $20,000 millones, una demanda de alrededor de un millón de viviendas, alrededor de tres millones de personas desempleadas y subempleadas; o altos índices de violencia criminal y corrupción.

Torres señaló que el tema de la seguridad debe ser atendido, tratando de "reducir la extrema polarización ideológica que divide a la sociedad hondureña".

Asfura es el duodécimo presidente electo por los hondureños desde 1981, tras el retorno de su país al orden constitucional.

Desde entonces, los hondureños han venido escuchando promesas que los gobernantes no han cumplido o han cumplido a medias, con el agravante de que muchos problemas como la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la corrupción, los deficientes sistemas de salud, educación y el narcotráfico han aumentado.