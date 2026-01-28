Mundo - 28/1/26 - 12:00 AM

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.

"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa. El republicano subrayó que La Habana "obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen".

Sobre Venezuela, Trump dijo que Estados Unidos tiene "una presencia muy fuerte" en ese país que, dijo, tiene "las mayores reservas de petróleo del mundo", y afirmó que está "trabajando de manera excelente" con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

"Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así", expresó.

Te puede interesar

Petro dice que EE. UU. debe "devolver" a Maduro

Petro dice que EE. UU. debe "devolver" a Maduro

 Enero 28, 2026
Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo

Enero 28, 2026
El Reloj del Juicio Final en punto crítico; Trump es uno de los culpables

El Reloj del Juicio Final en punto crítico; Trump es uno de los culpables

 Enero 27, 2026
Alcalde de Filipinas sobrevive tras ataque con lanzacohetes

Alcalde de Filipinas sobrevive tras ataque con lanzacohetes

 Enero 27, 2026
34 muertos por tormenta invernal en EE.UU. y 530.000 hogares siguen sin luz

34 muertos por tormenta invernal en EE.UU. y 530.000 hogares siguen sin luz

 Enero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Ejecutan a joven a tiros en Pacora

Ejecutan a joven a tiros en Pacora