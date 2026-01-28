Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder.

"Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso", aseguró a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa. El republicano subrayó que La Habana "obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen".

Sobre Venezuela, Trump dijo que Estados Unidos tiene "una presencia muy fuerte" en ese país que, dijo, tiene "las mayores reservas de petróleo del mundo", y afirmó que está "trabajando de manera excelente" con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

"Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así", expresó.